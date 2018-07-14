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Мирошниченко напомнили об измене мужу после 12 лет брака

Ирина Мирошниченко. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
На Первом канале состоялся повторный показ документального фильма об Ирине Мирошниченко "Я знаю, что такое любовь". На съемках передачи актриса рассказала о том, как изменила своему первому мужу Михаилу Шатрову спустя 12 лет брака. Очередной показ ленты напомнил зрителям и самой актрисе о произошедшем.
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Ирина Мирошниченко не зря считалась настоящим секс-символом своего времени. Добиться ее расположения стремились многие мужчины. Преуспеть в этом деле удалось драматургу Михаилу Шатрову.

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Он не стал забрасывать юную недоступную красотку дорогими подарками и водить по ресторанам. Вместо этого, как настоящий человек культуры, водил избранницу по выставкам и театрам, а также знакомил со звездами сцены. Это пригодилось актрисе в дальнейшем.

"Я была благодарна Михаилу, который способствовал моей актерской карьере. Он понимал, что для меня значит сцена и мир театра. Он не пытался посадить меня в "золотую клетку", – призналась Ирина Мирошниченко.

В итоге они прожили в браке 12 лет, пока актриса не встретила на съемках фильма "Это сладкое слово – свобода!" прибалтийского режиссера Витаутаса Жалакявичюса. Вспыхнувшей страсти не помешали семьи, которые были  обоих влюбленных.

Михаил Шатров уговаривать супругу остаться и устраивать сцен не стал. Однако счастье в новой семье продлилось не долго – спустя меньше чем год семейной жизни Мирошниченко и Жалакявичюс подали на развод.

"Я стремилась к независимости – я ее добилась. Мне иногда бывает очень грустно, я думаю, что это ошибка", – призналась актриса. Она добавила, что хотела бы зависеть от сильного человека, на которого могла бы опереться.

Также она рассказала, что жалеет об отсутствии детей, передает StarHit. В скором времени народной артистке РСФСР исполнится 76 лет. Актриса ведет активный образ жизни. Помимо работы в Московском художественном театре она посещает различные светские мероприятия и не упускает возможности выйти в свет.

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Автор: Геннадий Куприянов14 июля 2018, 13:10
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