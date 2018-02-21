На Мирошниченко после похорон дочери остались двое сирот

Актриса взяла на себя организацию всех траурных мероприятий. Ведь никого ближе у нее не было.

Все три мужа актрисы Ирины Мирошниченко были людьми творческими – драматург Михаил Шатров, режиссер Витаутас Жалакявичюс, актер Игорь Васильев. Но ни с одним из супругов звезда, кажется, не была по-настоящему счастлива. Ведь детей она никому так и не родила. Сама артистка считает, что все дело в работе, прервать которую даже на пару месяцев она не могла.

Таким образом, самым родным и близким человеком для нее была крестная дочь. Но она скоропостижно скончалась. И Ирина Петровна взяла на себя организацию всех траурных мероприятий. Она призналась, что сейчас переживает потерю близкого человека. "Вчера умерла моя крестница. Занимаюсь организацией похорон и очень беспокоюсь за судьбу ее двух осиротевших пуделей", – рассказала артистка. Однако добавила, что хозяин правнука знаменитого Бима из кино пообещал найти добрые и заботливые руки для осиротевших собак.

Интересно, что смерть крестной дочери не помешала планам артистки. Она, как сообщает EG.ru, не отказалась от поездки на кинофестиваль "17 мгновений" в подмосковном Павловском Посаде. В самом деле, смерть смертью, но жизнь продолжается. А кинофорум – это всегда общение, репортеры, камеры, приятные встречи.

Как писали Dni.Ru, Мирошниченко – одна из самых приглашаемых на ток-шоу актрис. По слухам, вездесущая Ирина Петровна может похвалить или поругать кого-то всего за 15 тысяч рублей. Например, она готова говорить о Джигарханяне в программе "Пусть говорят" на Первом канале, а через сутки в передаче "Андрей Малахов. Прямой эфир" общаться с Цымбалюк-Романовской.