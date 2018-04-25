Счастливая Мирошниченко ждет ребенка

Журналисты совершенно случайно узнали о прибавлении в семействе Мирошниченко. Влюбленные супруги дали откровенное интервью и показали фото.

Ведущий Международного музыкального конкурса "Евровидение" в 2017 году (тогда фестиваль проходил в Киеве) Тимур Мирошниченко объявил радостную новость. Совсем скоро супруга Инна подарит ему первенца. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram телеведущий опубликовал совместное с женой фото.

"Нашей любви становится больше! С каждым днем, с каждым прикосновением, с каждым взглядом! И уже очень скоро на одну Мирошниченко в мире станет больше! Люблю вас, мои девочки!" – написал радостный Мирошниченко. Отметим, что на фото супруга шоумена буквально сияет от счастья.

Подписчики рассыпались в поздравлениях и комплиментах. "Господи какое счастье! какие вы красивые и счастливые!!! желаю вам успешного родоразрешения и чтобы малышка была здоровой и счастливой! растите крепкими, а пока наслаждайтесь этим временем. оно такое короткое на самом деле, хоть и кажется что 9 месяцев это оооочень много))))", "Тимочка, мои искренние поздравления!!!) 🤗💛 У таких красивых родителей обязательно должна быть девочка!) 😉", "Ура! Счастья вашей семье ! 💑", "Это прекрасно! А девочка для папы – это что-то! Красивые такие! Любви вам, счастья и легких родов (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – прокомментировали фото поклонники.

Публикация от Timur Miroshnychenko (@timur.miroshnychenko) 24 Апр 2018 в 4:19 PDT

В преддверии радостного события супруги Мирошниченко дали интервью, в котором признались, что определили пол малыша задолго до процедуры УЗИ. А когда все же прошли ультразвук, то лишь убедились в своих предположениях. Напомним, Тимур Мирошниченко и Инна Рудник поженились зимой. Избранница телеведущего – юрист.