Андрей Данилко покончил с Веркой Сердючкой

Андрей Данилко сделал важное заявление. Знаменитый украинский артист сообщил, что больше не будет выступать в образе несравненной Верки Сердючки.

Завтра, 13 июля, в Одессе состоится последний концерт Верки Сердючки. "Это будет грандиозное выступление артистки, которая соскучилась по своему зрителю. Яркое шоу, достойное Верки Сердючки. Она сама по себе уже праздник!" – отметил Андрей Данилко.

А через год состоится прощальный тур по городам Незалежной. "Подразумеваются большие гастроли – некое спасибо тем людям, которые дали мне, мальчику из Полтавы, который жил в пристройке, где обои заворачивались, возможность обеспечить себя финансово, жить на Крещатике и в принципе не работать", – цитирует популярного артиста "Украина.ру".

Пока не известно, перестанет ли Андрей Данилко выступать в образе Верки Сердючки и в России, где, говорят, часто появляется на корпоративах. Этого артист не скрывает. Ранее Данилко рассказал в интервью: "Это не афишные концерты вообще. И я работаю, если вы понимаете, что такое закрытая акция... Гуляют, допустим, муж – украинец, она – русская или еврейка. Мы начинаем петь "Червону руту" или "Гоп-гоп-гоп", и все радуются, переживают. Поэтому я там выступаю. Это дело каждого".

Впрочем, недавно Лайма Вайкуле заверила, что Верка Сердючка посетит ее фестиваль в Юрмале. "Андрей мог бы участвовать в моем фестивале "Рандеву" хоть каждый год. Мы с ним давно дружим и можем часами говорить по телефону. Он очень тонкий, мудрый, умный человек", – сообщила латвийская исполнительница. Верка Сердючка должна выйти на сцену концертного зала "Дзинтари" 20 июля в рамках "Вечера любви".