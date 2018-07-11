Наполовину седая Волкова попрощалась с жизнью

Звезда сериала "Воронины" попала в смертельную переделку на борту самолета. Екатерина Волкова призналась, что ситуация была настолько жуткой, что она уже похоронила себя.

Актриса на отсутствие работы не жалуется, она очень востребованна. По словам Екатерины, на гастроли она "мотается" постоянно. Иногда – даже рискуя собственной жизнью.

Каждая поездка для нее — проверка на прочность. Волкова рассказала об одном из таких случаев, который чуть не стал для их семьи роковым. Она чудом осталась в живых, возвращаясь с гастролей из Петропавловска-Кам­чатского.

"Когда ехали в аэропорт, видели, что деревья клонятся к земле, – такой был ветер. Мы думали, рейс отменят… Тут нам говорят: момент для взлета подходящий, ураган ушел… Взлетели… Почти сразу нас бросило вниз, к земле, потом самолет взмыл вверх, за облака. Так нас болтало 40 минут", – цитирует звезду "Ворониных" "7Дней". Оказывается, жуткий ураган вернулся, и самолет как раз попал в его эпицентр.

По признанию Екатерины, она думала, что это последние минуты ее жизни. Ее не покидали мысли о ребенке и ипотеке на жилье. При этом она вспомнила, что застрахована, и даже если с ней произойдет несчастье, банк не оставит мужа Андрея и дочь Лизу на улице, закрыв долг. "В общем, мы себя уже похоронили… А потом самолет выровнялся. Я сходила с трапа, кажется, наполовину седая… Но счастливая, что жива", – рассказала актриса.

Публикация от Екатерина Волкова (@volkovihome) 13 Апр 2018 в 11:34 PDT

Ранее Екатерина Волкова откровенно рассказала о своих отношениях с мужем. Она призналась, что иногда Андрей Карпов уделяет ей куда меньше внимания, чем другим женщинам. В частности, когда мужчина принимал участие в шоу "Танцы со звездами", своим партнершам по проекту он посвящал больше времени, чем супруге. Вместе с тем актриса призналась, что понимает мужа: работа прежде всего.