Наполовину седая Волкова попрощалась с жизнью
Актриса на отсутствие работы не жалуется, она очень востребованна. По словам Екатерины, на гастроли она "мотается" постоянно. Иногда – даже рискуя собственной жизнью.
Каждая поездка для нее — проверка на прочность. Волкова рассказала об одном из таких случаев, который чуть не стал для их семьи роковым. Она чудом осталась в живых, возвращаясь с гастролей из Петропавловска-Камчатского.
"Когда ехали в аэропорт, видели, что деревья клонятся к земле, – такой был ветер. Мы думали, рейс отменят… Тут нам говорят: момент для взлета подходящий, ураган ушел… Взлетели… Почти сразу нас бросило вниз, к земле, потом самолет взмыл вверх, за облака. Так нас болтало 40 минут", – цитирует звезду "Ворониных" "7Дней". Оказывается, жуткий ураган вернулся, и самолет как раз попал в его эпицентр.
По признанию Екатерины, она думала, что это последние минуты ее жизни. Ее не покидали мысли о ребенке и ипотеке на жилье. При этом она вспомнила, что застрахована, и даже если с ней произойдет несчастье, банк не оставит мужа Андрея и дочь Лизу на улице, закрыв долг. "В общем, мы себя уже похоронили… А потом самолет выровнялся. Я сходила с трапа, кажется, наполовину седая… Но счастливая, что жива", – рассказала актриса.
Ранее Екатерина Волкова откровенно рассказала о своих отношениях с мужем. Она призналась, что иногда Андрей Карпов уделяет ей куда меньше внимания, чем другим женщинам. В частности, когда мужчина принимал участие в шоу "Танцы со звездами", своим партнершам по проекту он посвящал больше времени, чем супруге. Вместе с тем актриса призналась, что понимает мужа: работа прежде всего.
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