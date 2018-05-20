Эксклюзив Интервью Свадьба принца Гарри и Меган Маркл Дом-2

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Шоу-бизнес

Ревнивый муж звезды "Ворониных" бросает ее ради других женщин

Екатерина Волкова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова откровенно рассказала о своих отношениях с мужем. Она призналась, что иногда супруг уделяет ей куда меньше внимания, чем другим женщинам.
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Актриса Екатерина Волкова стала известна на всю страну благодаря роли Веры из сериала "Воронины". В свою 36 лет она может похвастаться яркой и притягивающей мужские взгляды внешностью. Неудивительно, что, по признанию самой звезды экранов, ее муж – хореограф и ведущий Андрей Карпов – может приревновать ее не только к другому мужчине или женщине, но и даже к столбу.

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"И я его тоже", – призналась Екатерина Волкова. Особенно заметно это было, когда Андрей Карпов принимал участие в шоу "Танцы со звездами". "Каждый год у него была новая партнерша, которой он уделял гораздо больше времени, чем мне", – цитирует StarHit актрису. Впрочем, к подобным переодическим исчезновениям супруга она относилась с пониманием. "Я понимала – работа прежде всего", – подчеркнула Екатерина Волкова.

Также она рассказала, что за восемь лет в браке она поняла, что главное правило крепких отношений – уважение друг к другу. "Когда ты начинаешь зацикливаться на своей персоне, браку приходит конец. Семья – костер, в который каждый должен постоянно кидать щепки. Как только перестаешь это делать, пламя затухает", – уверена актриса.

Также она поделилась небольшой хитростью, к которой они с мужем прибегают для сохранения в семье здоровых отношений. Речь идет о правиле, согласно которому им нельзя обижаться друг на друга больше 15 минут. По истечению этого срока супруги извиняются друг перед другом и мирятся.

"Но если ссоримся по-крупному, летят чашки, ложки, тарелки, мы громко кричим, как в нормальной итальянской семье. Но потом все равно просим прощения", – добавила Екатерина Волкова.

Автор: Геннадий Куприянов20 мая 2018, 16:41

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