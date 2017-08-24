Звезда "Ворониных" психанула и всех разогнала

Звезда комедийного сериала "Воронины" Екатерина Волкова рассказала о злоключениях, которые с ней случились во время строительства загородного особняка. Сейчас над домом трудится уже четвертая бригада специалистов.

Екатерина Волкова и Андрей Карпов еще два года назад начали работу над домом за городом, однако даже не предполагали, с какими трудностями им придется столкнуться. "Так как муж архитектор по образованию, то набросать план работ и закупить материалы не составило труда. Оставалось только найти строителей. Мы сходили в гости к соседям, которые тоже занимались ремонтом, и договорились с их бригадой", – начала свой рассказ Екатерина Волкова.

Однако прошло полгода, а никаких видимых изменений с домом актриса и ее супруг не заметили."Из-за плотного графика мы не всегда могли контролировать происходящее. А ребятки работали вполсилы. Однажды мы приехали, а они балбесничают… Терпение лопнуло. Сделали выговор, психанули и разогнали их", – цитирует актрису Starhit.

Через месяц Волкова и Карпов наняли более опытных специалистов и стали следить за процессом, но снова допустили ошибку. На сей раз Екатерина и Андрей "посадили" строителей на зарплату. "Ремонт растянулся еще на год, так как эти товарищи работали не быстрее предыдущих. Всех уволили. Но они оставили нам "подарок""– кучу косяков: пустые откосы на окнах с плесенью внутри, кривые стены… Тихий ужас! Все переделки обошлись в 500 тысяч рублей", – пожаловалась звезда комедийного сериала.

Публикация от Екатерина Волкова (@volkovihome) Авг 19 2017 в 7:04 PDT

Подбросили проблем супружеской паре и плиточники. Они выложили ванную комнату, "забыв про пару квадратов". В итоге, недостающий материал довезли, но строителей и след простыл. "Сейчас трудится уже четвертая по счету бригада. Но мы близки к финалу. Надеюсь, что в сентябре заедем", – поделилась планами Екатерина Волкова. Супруги пошли на крайние меры: они установили камеры во всех комнатах и теперь следят за процессом с компьютера.