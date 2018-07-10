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Шоу-бизнес

"Заигрался король": Киркорову врезали за похабное видео с ребенком

Филипп Киркоров. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Скандал вокруг опубликованного Филиппом Киркоровым видео, на котором девочка исполняет неприличные для ее возраста движения под хит артиста, набирает обороты. На поп-короля отечественной эстрады обратила внимание уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. 
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Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Филипп Киркоров выложил пародию на хит "Цвет настроения – синий". Однако реакция подписчиков оказалась крайне негативной. По их мнению, что смотрелось естественно у взрослых мужчин, не совсем подошло маленькой девочке. Ребенок повторил движения за танцором – опрокинул воображаемую стопку, сделал вид, что снимает одежду.

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 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Когда градус негатива зашкалил, Киркоров удалил видео, но скандал не утих. Эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян в своем аккаунте в Facebook, опубликовав резонансное видео с участием ребенка, набросился на Киркорова с яростной критикой. В результате шумиха достигла ушей детского омбудсмена Анны Кузнецовой.

В эксклюзивном интервью Dni.Ru Манукян так прокомментировал происходящее: "Рад, что в итоге Филипп Бедросович проявил благоразумие и удалил со своей странички в Instagram скандальный клип девочки, где она под его музыку исполняет непристойный танец. Реакция общественности на этот клип была однозначной. Она осудила Киркорова за этот репост. Давние и преданные поклонники высказали искреннее непонимание. Даже появилось обращение в адрес детского омбудсмена Анны Кузнецовой оценить эту публикацию. Вероятно, именно это и повлияло на Киркорова. Стало очевидно, что цвет настроения перестал быть синим, и даже для него это перестало быть забавным. Заигрался король, бывает. Главное – вовремя признать свои ошибки".

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Автор: Наталья Аряева10 июля 2018, 11:53
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