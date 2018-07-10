"Заигрался король": Киркорову врезали за похабное видео с ребенком

Скандал вокруг опубликованного Филиппом Киркоровым видео, на котором девочка исполняет неприличные для ее возраста движения под хит артиста, набирает обороты. На поп-короля отечественной эстрады обратила внимание уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Филипп Киркоров выложил пародию на хит "Цвет настроения – синий". Однако реакция подписчиков оказалась крайне негативной. По их мнению, что смотрелось естественно у взрослых мужчин, не совсем подошло маленькой девочке. Ребенок повторил движения за танцором – опрокинул воображаемую стопку, сделал вид, что снимает одежду.

Когда градус негатива зашкалил, Киркоров удалил видео, но скандал не утих. Эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян в своем аккаунте в Facebook, опубликовав резонансное видео с участием ребенка, набросился на Киркорова с яростной критикой. В результате шумиха достигла ушей детского омбудсмена Анны Кузнецовой.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 8 Июл 2018 в 8:59 PDT

В эксклюзивном интервью Dni.Ru Манукян так прокомментировал происходящее: "Рад, что в итоге Филипп Бедросович проявил благоразумие и удалил со своей странички в Instagram скандальный клип девочки, где она под его музыку исполняет непристойный танец. Реакция общественности на этот клип была однозначной. Она осудила Киркорова за этот репост. Давние и преданные поклонники высказали искреннее непонимание. Даже появилось обращение в адрес детского омбудсмена Анны Кузнецовой оценить эту публикацию. Вероятно, именно это и повлияло на Киркорова. Стало очевидно, что цвет настроения перестал быть синим, и даже для него это перестало быть забавным. Заигрался король, бывает. Главное – вовремя признать свои ошибки".