Окровавленный актер порубил топором обидчиков жены
Картина режиссера Паноса Косматоса выходит в российский прокат 27 сентября. Помимо главного героя, роль которого исполняет Николас Кейдж, в ленте снялись Андреа Райсборо, Линус Роуч, Билл Дьюк, Ричард Брейк и другие.
По сюжету брутальный герой борется с представителями секты, похитившими его супругу и расправившимися с ней. В ролике окровавленный Кейдж размахивает огромным топором и рубит обидчиков, словно капусту. Критики уже назвали эту роль лучшей в фильмографии Кейджа.
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