Собчак заклевали в Сети за издевательства над сыном

Ксения Собчак похвасталась успехами сына Платона. Однако гордую телеведущую быстро спустили с небес на землю.

В своем Instagram Ксения опубликовала фотографию наследника, который занимается с зарубежным преподавателем. По словам Собчак, мальчик начинает изучать иностранные языки.

"Образование-это то,на что родители могут совершенно точно сильно повлиять. Платон не только пловец у нас,но и изучает английский уже с полутора лет. Билингвальность развивает оба полушария мозга и расширяет кругозор. Уже приглядываемся к школам,все ведь надо заранее решать,(рублевские платные вычеркиваем сразу,только государственные и "без блата" ) ,а пока,спасибо @tatiana_navka за прекрасного педагога,Тревольту,учителя от бога ,который открыл свою школу в которую мы с удовольствием ходим и учим язык и общаемся со сверстниками:) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – сообщила телеведущая под снимком.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 27 Июн 2018 в 3:15 PDT

По обыкновению, злопыхатели накинулись на Собчак и просто заклевали ее якобы за плохое родительство. Завистники отмечали, что выбрать общеобразовательную школу – это верх глупости, занятия у преподавателя – иностранца не принесут плодов, а учиться в таком раннем возрасте – настоящее издевательство .

"Ученые говорят 1,5 года у ребенка мозг еще не готов к учебе, даже в игровой форме. У мозга есть стадий развития. Не мучайтесь детей, не учите читать и писать в раннем возрасте, это вредно", "Богатые решили спуститься с небес на грешную землю к простым крепостным", "Государственные без блата – бесплатный зоопарк", "Чем дороже тем лучше.....своих что ли учителей нет? Обязательно приглашать африканца? Зачем?", – не унимались фолловеры.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 6 Май 2018 в 3:59 PDT

Напомним, Ксения Собчак стала матерью в ноябре 2016 года. Роды популярной телеведущей прошли в элитной подмосковной клинике, а уже спустя два дня она выписалась и отправилась в особняк в поселке Горки-8. Новоиспеченная мать и ее супруг Максим Виторган старательно скрывали подробности первых дней жизни малыша, журналисты даже имени его не знали. Позже стало известно, что пара назвала сына Платоном.