"Завтра рожать": изменившаяся Собчак вышла на сцену с мужем

Ксения Собчак и Максим Виторган приняли участие в благотворительном концерте. Скандально известная телеведущая появилась на публике в зеленом платье такого фасона, что фанаты сделали вывод: Ксения снова ждет ребенка.

В саду "Эрмитаж" состоялось благотворительное мероприятие, учрежденное фондом "Бюро добрых дел". Организация специализируется на заботе о детях, которые остались без попечения родителей.

Она помогает пяти детским домам в трех регионах России. Основная специализация Бюро добрых дел – комплексная подготовка подростков (тех детей, которых редко забирают в приемные семьи) ко взрослой – профессиональной и семейной – жизни.

В концерте приняли участие множество отечественных знаменитостей, однако особое внимание привлекла к себе телеведущая и кандидат в президенты Ксения Собчак. Блондинка появилась на публике в зеленом платье в мелкий цветочек. Она вышла на сцену вместе с супругом, популярным актером Максимом Виторганом. Фотографиями с концерта Ксения поделилась с многочисленными подписчиками своей официальной странички в социальной сети Instagram.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 25 Июн 2018 в 1:42 PDT

"С мужем. И дома и на сцене🙈 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – коротко написала Собчак. Поклонники немедленно отреагировали на публикацию. Многие заявили, что этот наряд категорически не подходит Ксении. Дескать, складывается впечатление, будто телеведущая на сносях.

Публикация от Анна (@annaberezikova111282) 24 Июн 2018 в 10:50 PDT

"Завтра рожать))", "Колхоз на выезде", "Капец ... наряд...", "Ксения беременушка что ли?))) молодец!!!", "Мне кажется что она беременна", "Ого! Второй на подходе! Поздравляем!!!", "это ***товарищи. Я в таком бы даже в магаз за углом не пошла", "Рабочий и колхозница", "Ну стиль у Ксении конечно........", "на этот раз не очень, как бабушка", – высказались пользователи Сети.