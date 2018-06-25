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"Завтра рожать": изменившаяся Собчак вышла на сцену с мужем

Максим Виторган и Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Ксения Собчак и Максим Виторган приняли участие в благотворительном концерте. Скандально известная телеведущая появилась на публике в зеленом платье такого фасона, что фанаты сделали вывод: Ксения снова ждет ребенка.

Продолжение: Волочкова жестко ответила на фото "опустившегося" любовника
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В саду "Эрмитаж" состоялось благотворительное мероприятие, учрежденное фондом "Бюро добрых дел". Организация специализируется на заботе о детях, которые остались без попечения родителей.
Она помогает пяти детским домам в трех регионах России. Основная специализация Бюро добрых дел – комплексная подготовка подростков (тех детей, которых редко забирают в приемные семьи) ко взрослой – профессиональной и семейной – жизни.

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Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

В концерте приняли участие множество отечественных знаменитостей, однако особое внимание привлекла к себе телеведущая и кандидат в президенты Ксения Собчак. Блондинка появилась на публике в зеленом платье в мелкий цветочек. Она вышла на сцену вместе с супругом, популярным актером Максимом Виторганом. Фотографиями с концерта Ксения поделилась с многочисленными подписчиками своей официальной странички в социальной сети Instagram.

"С мужем. И дома и на сцене🙈 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – коротко написала Собчак. Поклонники немедленно отреагировали на публикацию. Многие заявили, что этот наряд категорически не подходит Ксении. Дескать, складывается впечатление, будто телеведущая на сносях.

"Завтра рожать))", "Колхоз на выезде", "Капец ... наряд...", "Ксения беременушка что ли?))) молодец!!!", "Мне кажется что она беременна", "Ого! Второй на подходе! Поздравляем!!!", "это ***товарищи. Я в таком бы даже в магаз за углом не пошла", "Рабочий и колхозница", "Ну стиль у Ксении конечно........", "на этот раз не очень, как бабушка", – высказались пользователи Сети.

Автор: Наталья Аряева25 июня 2018, 14:34
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