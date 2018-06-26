У народа случился припадок из-за "голых" снимков 51-летней певицы

Звезда 90-х Наталья Штурм уехала на курорт. Певица загорает топлес.

Артистка опубликовала в своем Instagram провокационные фотографии с пляжа Танзании. Исполнительница позирует на фоне бирюзового океана. Примечательно, что распластавшаяся на песке Штурм бесстыдно оголила грудь.

"Чтоб не расстраивались за футбол, я вам радость в пост). Пришла в бар где все смотрят футбол и болеют за ... Уругвай. Это оч неприятно, когда все хлопают, кричат *** и радуются, что забили в "твои" ворота. Я выдержала только первый тайм и скорее к вам, мои любимчики, утешать вас не словом, а делом😍 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", - написала звезда.

Подписчики мужского пола просто бились в припадках от восторга. Они засыпали Наталью похабными комментариями. "Ну наконец-то, уже соскучились по горячему))", "Наташка опять будоражит инет сиськами))", "Спасибо! Какое счастье что в этом мире есть красивые сиськи. Это то, ради чего стоит жить 👍", "Ну вот ,хотел я Сисек ,получил!))", "Да#сиськи классные хоть и ненастоящие", – писали взбудораженные фолловеры.

Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm) 25 Июн 2018 в 8:40 PDT

Однако не все оценили откровенность Штурм, многие интернет-обыватели отметили, что сниматься голой в 51 год – это, мягко говоря, неприлично. "У мужчин прям слюни до колена потекли, лучше бы на своих женщин смотрели, а не на ту, у которой старческие комплексы на все обозрение!!!", "ни обязательно вываливать свои прелести на всеобщее обозрение! Просто есть люди, которым есть, что продемонстрировать кроме своего бренного тела, а другим нечего!", "Слава Волочковой покоя не дает . Но после нее Вы лишь следующая ...", "Старая, страшная лошадь. Фуууууу", "Опять голая. Епрст.. ну надо возраст достойно принимать. Отписка", - писали поборники морали.

Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm) 26 Июн 2018 в 8:58 PDT

Отметим, что недавно Наталья попала в настоящий секс-скандал. Бывший любовник звезды Дмитрий Митюрич решил выложить на всеобщее обозрение более чем откровенное видео с бывшей возлюбленной. Мужчина утверждает, что певица бессовестно преследовала его и присылала кадры из душа, на которых она занимается непотребством. Теперь Дмитрий намерен подать на бывшую любовницу в суд за сексуальные домогательства. Он надеется заручиться поддержкой адвокатов.