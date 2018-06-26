"Он работал до последнего": близкие высказались о смерти Андрея Дементьева

Смерть Андрея Дементьева для его родных и близких стала трагедией. О поэте высказались певец Юрий Лоза, глава Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) Михаил Сеславинский и другие.

В эфире НСН музыкант и композитор Юрий Лоза отметил поразительную работоспособность Андрея Дементьева, который написал множество хитов для отечественных исполнителей. "Большой поэт-песенник. У него куча очень хороших текстов, толковых, правильных, без которых нам сегодня уже трудно представить российскую эстраду. Творить столько лет – это заслуживает отдельных слов, потому что со временем все меньше и меньше желание что-то делать, я по себе даже сужу. Можно уже почивать на лаврах и так далее, а вот он работал до последнего. Это вызывает, конечно, очень большое уважение", – высказался Лоза.

Он сообщил, что с Андреем Дементьевым они периодически пересекались на съемках различных программ, и тот всегда производил приятное впечатление, был для своего возраста "абсолютно адекватен". "Мне кажется, он был абсолютно неконфликтным человеком. Я не представляю себе человека, который мог быть ему врагом. Ко всем одинаково доброжелательно настроен. Очень позитивный человек", – сказал артист.

Глава Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский заявил, что ему трудно поверить в печальную новость, потому что еще недавно Дементьев демонстрировал большую активность, встречаясь с огромной аудиторией любителей поэзии на книжном фестивале на Красной площади.

"Много общался с читателями и с огромным воодушевлением читал свои стихи. Очередь желающих пообщаться с ним и подписать любимые книги не иссякала почти три часа. Было заметно, что он чувствовал усталость, но был невероятно силен духом", – сообщил Михаил Сеславинский РИА Новости.

Соболезнования и слова поддержки родным и близким поэта принес председатель Госдумы Вячеслав Володин, назвав смерть поэта утратой для российской литературы и всей страны. "Творческое наследие Андрея Дементьева навсегда останется достоянием российской культуры, а добрая память о нем будет жить в наших сердцах", – сказал он.

