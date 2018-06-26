Жена раскрыла причину смерти телеведущего Дементьева

Анна Пугач прокомментировала информацию о смерти своего мужа, поэта и телеведущего Андрея Дементьева. Женщина объяснила, от чего умер мэтр.

Сегодня, 26 июня, умер Андрей Дементьев. 16 июля автору множества хитов отечественных артистов, поэту, телеведущему исполнилось бы 90 лет. Сообщается, что последние дни Дементьев провел в Первой градской больнице в Москве, откуда выписался буквально накануне кончины. Журналисты связались с вдовой мэтра Анной Пугач, чтобы узнать, что стало причиной его смерти.

"90 лет, от чего можно скончаться? От всего, множество болезней. Осложнение было после простуды", – приводит слова Пугач "Говорит Москва". С репортерами Пятого канала вдова оказалась разговорчивее. "Ушел замечательный человек, крупная фигура XX века, сейчас перечитала все, что он написал. Он очень добрый и любящий. Была шутка у Хазанова: никто тебя не любит, кроме народа. Вот это так и есть. Я сейчас просмотрела то, что он оставил, с любовью к своей стране, к людям", – сообщила безутешная вдова Дементьева.

Отметим, что Анна Пугач была четвертой женой Андрея Дементьева. Избранница на 30 лет младше, однако влюбленных эта внушительная разница в возрасте не смущала. Прежде чем пожениться, они долгое время были коллегами в редакции журнала "Юность", куда Анна Пугач пришла на работу сразу после окончания школы.

Андрей Дементьев – почетный член Российской академии художеств. Издал более 50 сборников стихов. В 1981-1992 годах возглавлял литературный журнал "Юность". Его песни есть в репертуаре Иосифа Кобзона, Валентины Толкуновой, Анны Герман, Валерия Ободзинского, Льва Лещенко, Аиды Ведищевой, Софии Ротару, Вадима Мулермана и других звезд советской эстрады.