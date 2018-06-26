Героиня "Сватов" откровенно о беременности

Звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал прокомментировала информацию о своем интересном положении. Артистка отметила, что данные о ее беременности распространил режиссер, у которого она не смогла сняться.

Анна Кошмал получила известность благодаря многосерийному фильму "Сваты". По признанию актрисы, до съемок в сериале она не планировала строить карьеру в кинематографе. "Судьба так распорядилась", – считает Анна.

Кошмал занималась в музыкальной школе, при этом очень любила петь, а еще танцевала в детских мюзиклах. Она много гастролировала, выступала на елках, в школах. Когда ей было 15-16 лет, Анна получила приглашение на кастинг в сериал "Сваты". "Претендентку искали среди "театральных" детей, но в итоге, после нескольких туров, выбрали меня", – констатировал актриса.

1 июня появилась информация о том, что Анна ждет ребенка. Артистка предпочитает не распространяться о своей личной жизни. "Это мой коллега, режиссер, у которого я не смогла сниматься в кино, почему-то решил растиражировать эту новость. А мне бы очень не хотелось выставлять ее на всеобщее обсуждение, как и прочие подробности своей личной жизни. Поэтому ничего комментировать я не хочу", – цитирует Анну Кошмал "Теленеделя".

Публикация от Anna Koshmal (@smorkovkina) 31 Май 2018 в 1:53 PDT

Отметим, что актриса полностью отказалась от животной пищи и является строгим веганом. По признанию девушки, такое решение ей далось очень легко. И воплотила она его в жизнь тоже без труда. "Когда ты все переосмысливаешь, подобная пища уже не пахнет для тебя вкусно, организм просто перестает ее переносить. Многие путают веганство с диетой, но это разные вещи. Здесь совершенно другой подход, ты психологически не настраиваешься на то, что в чем-то себя ограничиваешь. Ты понимаешь, что отказываешься от чего-то ради благих целей и собственного здоровья", – объяснила артистка.