Нацистский лозунг Собчак взбесил россиян

Телеведущая Ксения Собчак раскритиковала популярное нынче веяние -бодипозитив, когда транслируется убеждение, что людям нужно воспринимать себя такими, какие они есть, в частности это касается внешности. Звезда уверена, что толерантность в этих вопросах подорвет "здоровье нации", так как "люди вообще перестанут сидеть на диетах, заниматься спортом, тянуться к идеалу". С рассуждениями Ксении согласились не все.

"Я не люблю жирных людей. Я еще могу понять толстых по болезни, остальных – нет", – как-то написала Ксения в своем Instagram, чем вызвала волну общественного негодования. Несмотря на шквал критики, обвинений в нетолерантности и проклятий в ее адрес, Собчак от своих слов не отказалась.

Звезда заявила, что себе тоже спуску не дает: она тратит много времени в спортзале и постоянно соблюдает низкокалорийный режим питания. Ведущая уверена, что подобного образа жизни должны придерживаться все, у кого нет к этому медицинских противопоказаний, а толерантность к полным увеличит смертность от сопутствующих лишнему весу болезней.

С доводами Ксении не согласился Член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян. По мнению специалиста, Собчак лезет не в свое дело.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 5 Мар 2018 в 4:09 PST

"Приехали. Либералка говорит о нации и о том, что для нации лучше. Это что ее новый вектор политической окраски? Нацизм? Серьезно? А не много ли на себя берет Собчак со своими нацистскими лозунгами? Когда кто-то начинает говорить за всех, и употребляет слово "мы", то жди беды. Сначала ей вдруг почудилось, что она может стать президентом, а теперь она еще и свой образ жизни решила навязать стране. Пусть с собой делает все что хочет, но навязывать стране и людям, проживающим в ней ничего не следует. У нее на это никаких прав нет. Я думаю, что люди и без нее разберутся что им есть, как им спать и куда им ходить. А сравнивать толстых людей с алкоголиками это вообще ад. У меня возникает вопрос, а в себе ли она, если делает такие заявления? Мне кажется, что ей стоит извиниться перед людьми за подобные высказывания. И она еще гордится тем, что своего годовалого ребенка посадила на диету, которой придерживается и сама. Вот здесь уже больше вопросов к уполномоченному по правам ребенка, а все ли в воспитании детей она делает правильно. Ребенок должен получать весь необходимый рацион питания для растущего организма. Сажать малышей на собственную диету – это уже за гранью", – высказался Вадим.