Меган Маркл заставили кланяться перед Кейт Миддлтон

К примеру, несмотря на недавно полученный герцогский титул, Маркл заставляют кланяться при встрече с Кейт Миддлтон. Это одно из обязательных правил.

Оно берет свое начало из сложной иерархии монаршего семейства, подразумевая, что Меган должна будет склоняться перед любым, кто превосходит ее по статусу. Так, жена принца Гарри помимо своей невестки будет сгибаться в реверансе перед Ее Величеством королевой Великобритании Елизаветой II, принцем Филиппом, принцем Чарльзом и его женой Камиллой Паркер-Боулз.

Поскольку деверь Маркл, принц Уильям – будущий король, стоящий вторым в очереди на престол, девушка обязана поклонится ему и его жене – Кейт Миддлтон.

The Duke and Duchess of Sussex with the Bridesmaids and Page Boys, taken by photographer Alexi Lubomirski in the Green Drawing Room of Windsor Castle. #RoyalWedding pic.twitter.com/nFaPQSIzVl