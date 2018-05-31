Меган Маркл отправила на покой Елизавету II

Супруга британского принца Гарри попала в список самых влиятельных представительниц слабого пола Соединенного Королевства. Теперь Елизавета II может отправляться на покой – британцы нашли ей достойную замену.

Сегодня, 31 мая, британский глянцевый журнал Vogue представил рейтинг 25 самых влиятельных женщин Туманного Альбиона. В этот список попали политики, предприниматели, деятели культуры и искусства. Отметим, что в перечне – дочь участника группы The Beatles Пола Маккартни дизайнер Стелла Маккартни, автор серии книг о Гарри Потере Джоан Роулинг, жена актера Джорджа Клуни Амаль, а также новоиспеченная супруга королевского отпрыска Меган Маркл.

По мнению Vogue, 36-летняя Меган стала "одной из самых узнаваемых женщин в мире". Обладая влиянием, которое выходит далеко за рамки ее изящного стиля. "Она помогает формированию нового для XXI века образа монархии", – говорится в издании.

Отметим, что Маркл стала единственным членом монаршей семьи, который попал в этот гламурный топ-лист. Ни Кейт Миддлтон, ни королева Елизавета II в рейтинге не присутствуют.

Публикация от Meghan Markle Fanpage (@meghan_markle) 28 Май 2018 в 6:23 PDT

Кстати, в скором времени Меган и ее супруг Гарри отправятся в долгожданное свадебное путешествие в Канаду. Говорят, новоиспеченные супруги будут наслаждаться уединением в отеле Fairmont Jasper Park Lodge в провинции Альберта на западе страны. Примечательно, что американские СМИ назвали это место самым скучным курортом в мире.

Публикация от Meghan Markle Fanpage (@meghan_markle) 31 Май 2018 в 6:39 PDT

Напомним, что венчание принца Гарри и Меган Маркл прошло 19 мая в Виндзорском замке. Торжественная церемония состоялась в часовне Святого Георга. Обвенчал Гарри и Меган архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. На свадьбе присутствовали около 600 гостей.