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Меган Маркл отправила на покой Елизавету II

Меган Маркл. Фото: GLOBAL LOOK press/I-Images
Супруга британского принца Гарри попала в список самых влиятельных представительниц слабого пола Соединенного Королевства. Теперь Елизавета II может отправляться на покой – британцы нашли ей достойную замену.
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Сегодня, 31 мая, британский глянцевый журнал Vogue представил рейтинг 25 самых влиятельных женщин Туманного Альбиона. В этот список попали политики, предприниматели, деятели культуры и искусства. Отметим, что в перечне – дочь участника группы The Beatles Пола Маккартни дизайнер Стелла Маккартни, автор серии книг о Гарри Потере Джоан Роулинг, жена актера Джорджа Клуни Амаль, а также новоиспеченная супруга королевского отпрыска Меган Маркл.

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Меган Маркл актриса

По мнению Vogue, 36-летняя Меган стала "одной из самых узнаваемых женщин в мире". Обладая влиянием, которое выходит далеко за рамки ее изящного стиля. "Она помогает формированию нового для XXI века образа монархии", – говорится в издании.

Отметим, что Маркл стала единственным членом монаршей семьи, который попал в этот гламурный топ-лист. Ни Кейт Миддлтон, ни королева Елизавета II в рейтинге не присутствуют. 

Кстати, в скором времени Меган и ее супруг Гарри отправятся в долгожданное свадебное путешествие в Канаду. Говорят, новоиспеченные супруги будут наслаждаться уединением в отеле Fairmont Jasper Park Lodge в провинции Альберта на западе страны. Примечательно, что американские СМИ назвали это место самым скучным курортом в мире.

Напомним, что венчание принца Гарри и Меган Маркл прошло 19 мая в Виндзорском замке. Торжественная церемония состоялась в часовне Святого Георга. Обвенчал Гарри и Меган архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. На свадьбе присутствовали около 600 гостей.

Автор: Руслана Алексеева31 мая 2018, 18:41
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Потрясающие кадры венчания принца Гарри и Меган Маркл

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