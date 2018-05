Обручальное кольцо Меган Маркл назвали дешевкой

В день венчания на руке Меган Маркл блестел перстень с аквамарином приблизительно в 60 карат. Стоимость кольца составляет примерно 10 миллионов евро. А главная его ценность в том, что перстень раньше принадлежал матери жениха принцессе Диане.

Это кольцо и вызвало интерес сплетников. Пока одни восторгались красотой украшения, другие пришли в недоумение, почему Гарри остановил выбор именно на этом перстне. Среди хейтеров оказалась и модель Ксения Царицына.

"Аквамарин – прекрасный камень, меняющий цвет в зависимости от настроения хозяина. И то, что Гарри подарил Меган ювелирное украшение своей матери, тоже прекрасно. Но почему Гарри остановил свой выбор именно на нем? Это не самый дорогой камень", – со знанием дела написала в соцсети девушка.

По мнению модели, в сокровищнице британской короны и среди обширной коллекции украшений Леди Ди наверняка есть что-то более драгоценное. "Супруга принца Уильяма Кейт, например, в свое время получила на свадьбу кольцо с гигантским сапфиром, так же принадлежавшее Диане. Так почему же Гарри выбрал полудрагоценный аквамарин? Неужели у этого жеста есть какой-то другой подтекст", – возмутилась Ксения.

