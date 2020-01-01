Свадьба принца Гарри и Меган Маркл

Младший сын принца Чарльза и принцессы Дианы Гарри Уэльский решил узаконить свои отношения с бывшей американской актрисой и моделью Меган Маркл. Едва пара объявила о своих планах, как грядущая свадьба оказалась под пристальным вниманием не только британских, но и мировых СМИ. Подготовка к свадьбе сопровождалась скандалами, преследованиями влюбленных со стороны журналистов и даже хакерскими сливами интимных фото невесты. О последних новостях по этой теме читайте в специальном сюжете Dni.Ru.