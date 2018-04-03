Бесстыдник Ургант обнародовал список своих "любовников"

Певица Лолита стала гостьей очередного выпуска программы "Вечерний Ургант". Ведущий предложил ей пооткровенничать друг с другом.

"Иван, Вы когда-нибудь загорали на нудистском пляже?", "Брили ли когда-нибудь грудь?", "Вы когда-нибудь целовались с мужчиной?" – спрашивала Лолита. Оказывается, без трусов Иван никогда не принимал солнечные ванны, грудь побрил во втором классе, мечтая, чтобы на ней поскорее появилась мужественная растительность. А что касается ласк с мужиком...

"Вот скажи, во время съемок "Елок" тебе никогда не приходило в голову сделать что-то с партнером?" – наседала на Урганта певица без комплексов. "Много раз, и не только во время съемок этого фильма, – заулыбался Иван. – Кино, знаешь ли, располагает. Когда между съемок большие перерывы, чем еще заниматься! Я целовал Светлакова, Хью Джекмана (на съемках программы "ПрожектрПэрисХилтон". – Прим. ред.), и список моих любовников – на сайте "Мужики Точка Давай!"

Конечно, поцелуи с мужчинами – лишь часть актерской игры, воплощение режиссерских замыслов. На самом деле Ургант придерживается традиционных взглядов на любовь. Он женат второй раз. С супругой Натальей Кикнадзе они ровесники и когда-то вместе учились в гимназии при Русском музее в Санкт-Петербурге. В этой семье Ургант воспитывает четверых детей, двое из которых – от первого брака Натальи.

При этом слухи о гомосексуальной ориентации Урганта периодически им же самим и подогреваются. Несколько лет назад во время съемок программы "Большая разница" он обратился к Александру Цекало: "Саша, вот мы с тобой уже столько лет спорим, все разговариваем. А давай поженимся! Все равно все думают, что я гей. Да, я гей!"