Разгадана тайна странного имени новорожденного сына Кейт Миддлтон

Журналисты выяснили, почему Кейт Миддлтон и принц Уильям выбрали для своего третьего ребенка имя Луи. Выяснились неожиданные подробности.

Как утверждают западные СМИ, Кейт и Уильям назвали новорожденного сына Луи Артура Чарльза в честь убитого родственника. А именно адмирала Луи Маунтбеттена, который погиб в 1979 году в ходе теракта, организованного боевиками Ирландской республиканской армии.

Отметим, что лорд Маунтбеттен был родным дядей мужа королевы Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа. Интересно, что при его участии состоялось знакомство и сватовство племянника к будущей королеве. Луи Маунтбеттен погиб в ходе подрыва его яхты.

Интересно, что имя Луи значится вторым у самого принца Уильяма и его старшего сына Джорджа, поэтому вариант, что оно снова будет задействовано, был ничтожно мал. Фаворитом у букмекеров было имя Артур, которое было использовано, но в качестве второго. А третье имя – Чарльз – было выбрано в честь дедушки, отца принца Уильяма.

В Кенсингтонском дворце пояснили, что имя Луи следует произносить без "с", на французский манер, что, разумеется, странно и нетипично для жителей Великобритании. Напомним, утром 23 апреля герцогиню Кембриджскую доставили в больницу Святой Марии в Паддингтоне. Роды прошли без осложнений, новорожденный весит примерно 3,8 килограмма. Малыш стал пятым в очереди на королевский престол. У Кейт и Уильяма подрастают еще двое детей: в 2013 году герцогиня подарила мужу сына Джорджа, а в 2015-м – дочь Шарлотту.