Разгадана тайна странного имени новорожденного сына Кейт Миддлтон

Как утверждают западные СМИ, Кейт и Уильям назвали новорожденного сына Луи Артура Чарльза в честь убитого родственника. А именно адмирала Луи Маунтбеттена, который погиб в 1979 году в ходе теракта, организованного боевиками Ирландской республиканской армии.

Отметим, что лорд Маунтбеттен был родным дядей мужа королевы Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа. Интересно, что при его участии состоялось знакомство и сватовство племянника к будущей королеве. Луи Маунтбеттен погиб в ходе подрыва его яхты.

Интересно, что имя Луи значится вторым у самого принца Уильяма и его старшего сына Джорджа, поэтому вариант, что оно снова будет задействовано, был ничтожно мал. Фаворитом у букмекеров было имя Артур, которое было использовано, но в качестве второго. А третье имя – Чарльз – было выбрано в честь дедушки, отца принца Уильяма.

Prince Louis' name is a tribute to much-loved royal family friend Lord Mountbatten, reports @chrisshipitv https://t.co/HImaE7rDiQ pic.twitter.com/j7ZvzYmdKn