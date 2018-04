Осунувшаяся после родов Кейт Миддлтон несчастна

"В отличие от двух первых детей монаршей четы, которые абсолютно творческие личности и политиками им никогда не стать, новорожденный сын будет обладать дипломатическими способностями. Третий ребенок Уильяма и Кейт впитал в себя генетические задатки всех поколений. Он наделен гибким умом и однозначно проявит себя на политической арене. Главой государства и дома Виндзоров никогда не станет, но будет играть весомую роль в жизни страны. Я бы назвала его будущим серым кардиналом", – рассказала Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.

Что касается отношений в семье Кейт Миддлтон и принца Уильяма, то там все выглядит неплохо. Карты показывают, что на данный момент все сконцентрировано на детях, и подчиненно именно им. "Отношения мужчина-женщина немного размыты, ушли на второй план. Дети стали для пары объединяющей идеей фикс. Чуть позже семья приумножится еще на одного ребенка, а позже еще на одного. Кейт взяла на себя роль многодетной матери, и очень этому рада. Дети королевской крови будут рождаться, я вижу, что в семье Кейт и Уильяма их пять, так что наследниками они королевскую фамилию обеспечат", - сказала медиум.

