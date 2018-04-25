За родившей Кейт Миддлтон наблюдают 20 медиков

Поклонники британской королевской семьи были очень удивлены тому, как хорошо герцогиня Кэтрин Миддлтон выглядела уже через несколько часов после родов. В Сети тут же развернулась бурная дискуссия.

По подсчетам журналистов, когда Ее Высочество рожала принцессу Шарлотту, время нахождения в больнице составило 10 часов, а после родов первенца Кэтрин осталась в больнице на ночь. В третий раз – 23 апреля Кейт находилась в госпитале меньше семи часов и во время выписки она предстала перед публикой и папарацци сияя улыбкой, макияжем и укладкой.

Зарубежные СМИ предположили, что такому скоропалительному отъезду из медицинского учреждения поспособствовали толпы поклонников и журналистов, которые круглосуточно дежурили рядом с роддомом, нервируя тем самым других рожениц и мешая свободному движению транспорта. Также предлагались идеи о том, что Миддлтон будет комфортнее востонавливаться в более привычной обстановке, например, дома.

Публикация от 《Shivangi》 (@_shivangi88_) 23 Апр 2018 в 10:09 PDT

Отметим, что несмотря на то, что герцогиня теперь находится вне стен лечебного учреждения, ей в любое время смогут прийти на помощь лучшие врачи Соединенного королевства. Ведь при родах третьего наследника Кейт присутствовала команда из 20 медиков, во главе с акушером Гаем Торпом-Бистоном и королевским гинекологом Аланом Фартингом, и все они готовы вести круглосуточный патронаж, сообщает Marie Claire.

Публикация от 《Shivangi》 (@_shivangi88_) 24 Апр 2018 в 10:21 PDT

Как писали Dni.Ru, 23 апреля герцогиню Кембриджскую доставили в больницу Святой Марии в Паддингтоне. Это муниципальное учреждение с частным отделением, предназначенным для специальных пациентов. Роды прошли нормально, новорожденный весит примерно 3,8 килограмма. Это уже третий ребенок королевской четы. Малыш стал пятым в очереди на королевский престол. Ранее британский принц говорил журналистам, что будет настаивать на имени Джек, но официального подтверждения пока не было. Имя малыша будет названо до конца недели.