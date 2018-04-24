Ахеджакова смеялась на панихиде по Дорошиной

Лия Ахеджакова отметилась на прощании с актрисой Ниной Дорошиной. Пока все коллеги и почитатели ее таланта проливали слезы над 83-летней артисткой, Лия Меджидовна травила байку и хихикала.

В "Крутом маршруте", "Виндзорских насмешницах" и многих других спектаклях театра "Современник" Нина Дорошина играла вместе с Лией Ахеджаковой. И гримерная у них часто была общая. А сколько они по России поколесили с гастролями!..

"Я называла ее Нинок, Нинка, – вспомнила Ахеджакова у гроба коллеги. – Никогда ничего подобного я в жизни больше не встречала и точно уже не встречу. В ее характер входило столько смешного, трогательного, отчаянного. Гордая, одинокая, любящая и пестующая в себе актерство, даже премьерство..."

"Она была очень щедра на слезы, – продолжила Ахеджакова. – Как у нее болело сердце за всех, кого она играла! А как щедра она была на отсебятину на сцене! Брякнет что-то, а ты станешь колом, забудешь весь текст и не знаешь, как дальше играть".

Одну из историй Лия Меджидовна рассказала, похохатывая: "Мы играли в спектакле "Мелкий бес" по Сологубу. И вдруг я вижу, что балкон в зрительном зале пустой. Сказала про это тихонько Нинке, а она мне в ответ: "Партер не виноват, что балкон пустой!" И такой хохот начался на сцене, а это ведь страшное дело..."

"Уходит наше поколение. Нет сил прощаться, слез не хватает", – вздохнула в заключение Лия Ахеджакова.

Напомним, что Нина Дорошина скончалась 21 апреля в своей квартире на Пресне. Похоронят актрису рядом с родными на Пятницком кладбище Москвы.

