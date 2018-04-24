Голливудский качок стал многодетным отцом

Известный голливудский актер Дуэйн Джонсон стал отцом в третий раз. Жена артиста Лорен Хэшиан родила ему девочку.

Ребенка решили назвать Тианой. Теперь Джонсон – многодетный отец: его первая дочь Симона родилась в 2001 году, когда актер состоял в отношениях с Дэни Гарсией. Вторая, Жасмин, появилась на свет в 2015-м.