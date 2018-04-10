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Знаменитый актер получил 11 лет колонии за убийство жены

Константин Кордо-Сысоев. Фото: instagram.com/kordo_sysoev
Российского актера известного по сериалам Литейный", "Ржавчика", "Гастролеры", "Чужой район" Константина Кордо-Сысоева признали виновным в совершении преступления. Мужчина зверски расправился с супругой.
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В 2016 году артиста вызвали на допрос по факту убийства женщины – его жены. Мужчина отрицал свою причастность к деянию и утверждал, что его жена бесследно пропала.

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После десятка экспертиз специалисты выяснили, что женщина скончалась от 69 ударов палкой, жертву били по голове и рукам. Кроме того, преступление пытались скрыть, тело погибшей было обнаружено в воде, сообщает teleprogramma.pro.

На тот момент задержания у артиста имелось алиби. Его запечатлели камеры видеонаблюдения у супермаркета, также его видели соседи гуляющим с собакой во дворе. Однако виновность Константина была доказана.Во вторник, 10 апреля, Ломоносовкий районный суд Ленинградской области вынес Кордо-Сысоеву приговор: 11 лет колонии строгого режима.

Напомним, что ранее внушительный срок получил актер из сериала "Последний из Магикян" Мухтар Гусенгаджиев. Мужчина на 22 года загремел в колонию строгого режима. Его обвинили в педофилии. Мухтар своей вины не признал. Он заверил суд и следователей, а также всех, кто его знает, что вся эта история затеяна только с одной целью – отобрать его квартиру на Котельнической набережной в Москве.

Автор: Руслана Алексеева10 апреля 2018, 18:34
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