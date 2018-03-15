Новые подробности о страшной болезни Олега Табакова
Человек, пожелавший, чтобы его имя не упоминали, рассказал, что Олег Табаков долгие годы страдал от рака предстательной железы. Примерно три года назад мэтру стало хуже – он ослаб и очень постарел, сообщает "Собеседник". Легендарный артист стал реже бывать в МХТ имени Чехова, директором которого являлся.
По словам информатора, перед смертью Табаков находился в коме, пошли метастазы. За достоверность этих сведений корреспонденты издания не ручаются, поскольку они официально не подтверждены близкими артиста.
Ранее о недуге Олега Табакова высказался Игорь Верник. "Мы знали – Олег Павлович, к сожалению, последние несколько месяцев болел. Мы следили каждый день за тем, что происходит в больнице. Всегда остается надежда, надежда на чудо, тем более что Табаков и болезнь – это понятия несовместные. Он был всегда в такой форме человеческой, актерской, что ему самому было очень непросто понимать, что не столько сил у него, сколько он привык. И он злился на это. Он не умел, не хотел, не мог быть слабым и, в сущности, никогда не был слабым. Он всегда был сильным. Он шутил, иронизировал, не позволял себе кукситься", – рассказал актер.
Напомним, 12 марта около 16:00 мск у 82-летнего Олега Табакова случился сердечный приступ, поэтому врачи приняли решение отключить пациента от аппарата жизнеобеспечения. Актер боролся за жизнь несколько месяцев, но почти не приходил в сознание.
Прощание пройдет 15 марта в МХТ имени Чехова – народный артист СССР был его художественным руководителем более 15 лет. Как и в "Табакерке", 12 марта там отменили все спектакли. Во время гражданской панихиды будут усилены меры безопасности – ожидается появление первых лиц. На отпевании смогут присутствовать только родственники актера.
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