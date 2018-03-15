Новые подробности о страшной болезни Олега Табакова

Журналисты сумели разговорить человека из близкого окружения Олега Табакова. По некоторой информации, легендарный актер много лет мужественно боролся с онкологическим заболеванием, однако три года назад ему стало хуже.

Человек, пожелавший, чтобы его имя не упоминали, рассказал, что Олег Табаков долгие годы страдал от рака предстательной железы. Примерно три года назад мэтру стало хуже – он ослаб и очень постарел, сообщает "Собеседник". Легендарный артист стал реже бывать в МХТ имени Чехова, директором которого являлся.

По словам информатора, перед смертью Табаков находился в коме, пошли метастазы. За достоверность этих сведений корреспонденты издания не ручаются, поскольку они официально не подтверждены близкими артиста.

Ранее о недуге Олега Табакова высказался Игорь Верник. "Мы знали – Олег Павлович, к сожалению, последние несколько месяцев болел. Мы следили каждый день за тем, что происходит в больнице. Всегда остается надежда, надежда на чудо, тем более что Табаков и болезнь – это понятия несовместные. Он был всегда в такой форме человеческой, актерской, что ему самому было очень непросто понимать, что не столько сил у него, сколько он привык. И он злился на это. Он не умел, не хотел, не мог быть слабым и, в сущности, никогда не был слабым. Он всегда был сильным. Он шутил, иронизировал, не позволял себе кукситься", – рассказал актер.

Напомним, 12 марта около 16:00 мск у 82-летнего Олега Табакова случился сердечный приступ, поэтому врачи приняли решение отключить пациента от аппарата жизнеобеспечения. Актер боролся за жизнь несколько месяцев, но почти не приходил в сознание.

Прощание пройдет 15 марта в МХТ имени Чехова – народный артист СССР был его художественным руководителем более 15 лет. Как и в "Табакерке", 12 марта там отменили все спектакли. Во время гражданской панихиды будут усилены меры безопасности – ожидается появление первых лиц. На отпевании смогут присутствовать только родственники актера.