Дитковските высказалась о воссоединении с Чадовым

Агния Дитковските и Алексей Чадов дали совместное интервью. Актеры объяснили, почему после развода все равно вместе, и высказались о возможности воссоединения.

Агния Дитковските и Алексей Чадов поддерживают отношения ради общего сына Федора, которому в этом году исполнится четыре года. Объединяют бывших супругов и совместные проекты. Актеры задействованы в спектакле "Незнакомка 32", также они стали ведущими нового реалити-шоу "Союзники", в котором разведенные пары борются между собой за выигрыш в десять миллионов рублей.

При этом у Чадова есть любимая женщина. Однако актер предпочитает не афишировать ее имя и не рассказывать подробностей их отношений. Тем не менее Алексей сообщил, что девушка разрешает ему общаться с бывшей женой и даже отпускает с ней на отдых.

"Она относится с пониманием. Я же не для себя это делаю. Мне для себя отдыхать вообще не интересно. А вот для сына, для семьи… Вижу, как сын и мать счастливы вместе, и получаю от этого огромное удовольствие", – цитирует Алексея Чадова "ОК!". В свою очередь Агния Дитковските отметила, что, возможно, в следующий раз отправится на отдых с Алексеем и его девушкой.

Публикация от Алексей Чадов (@alexeychadov) Дек 5, 2017 в 7:11 PST

Чадов сказал, что так будет даже интереснее. "Придется дружить семьями, как ни крути. А вообще так веселее. Как сказал один мой хороший товарищ, много женщин в доме не бывает", – сказал актер.

Агния и Алексей пытаются быть примером для сына Федора. Однако оба не скрывают, что были моменты, когда они с трудом находили общий язык и точки соприкосновения. Дитковските боялась, что Чадов отберет у нее сына, а тот страшился того же самого. В итоге они погружались в собственные чувства и отказывались слышать друг друга.

К счастью, недопонимание осталось позади. На вопрос о том, могут ли Агния и Алексей воссоединиться, Дитковските ответила: "Я, честно, уже ни от чего не зарекаюсь в этой жизни". Чадов же признался, что гордится бывшей женой. "Мы вот такая американская модель семьи", – добавил Чадов. В свою очередь Агния охарактеризовала нынешние отношения с Алексеем как нечто вроде "гостевого брака".