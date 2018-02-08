Дитковските вывела в свет мать и красавца-брата
Светская Москва практически во всем составе появилась на премьере картины "Лед", которая состоялась в одном из столичных кинотеатров. Посмотреть новый фильм пришли такие знаменитости, как Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Игорь Крутой, Федор Бондарчук, Татьяна Навка и многие другие.
Не осталась в стороне даже актриса Агния Дитковските, которая крайне редко посещает светские мероприятия. Артистка прошлась по красной дорожке вместе с матерью, актрисой Татьяной Лютаевой, и братом Домиником. Увидев Дитковските в окружении родственников, фотографы немедленно защелкали затворами. Вскоре снимки артистки и ее близких появились в Сети. Пользователи в один голос отметили, что брат Агнии – красавчик.
Отметим, что Доминик – сводный брат Агнии. Он появился на свет в 1999 году, когда Лютаева была в браке с режиссером Рокасом Раманаускасом, сыном литовского актера Ромуальдаса Раманаускаса. Дитковските же у нее – от первого мужа, литовского поэта-песенника, актера, режиссера Олегаса Дитковскиса.
Недавно стало известно, что актерские гены взяли свое, и Доминик снялся в фильме. Об этом с гордостью сообщила в своем микроблоге Татьяна Лютаева. По мнению поклонников актрисы, статный парень с яркими чертами лица взял все лучшее у своей знаменитой мамы.
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