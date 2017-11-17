Чадов вернулся к Дитковските

К актерам неожиданно пришла любовь. Их отношения можно назвать идеальными.

Актеры Алексей Чадов и Агния Дитковските снова вместе. Бывшие супруги воссоединились в спектакле "Незнакомка" Современного театра антрепризы. Знаменитости играют там пару, к которой неожиданно приходит любовь.

В интервью Dni.Ru Чадов прокомментировал воссоединение с бывшей супругой. "Когда с продюсером выбирали мне партнершу, подумали об Агнии. Предложили ей: она согласилась. У нее было время, и все получилось. Мне с ней легко работать. Меня удивляют вопросы: "Как вам вместе?" Ну и что, что мы разошлись. Она и по сей день мой друг и родной человек. Мне с ней комфортно. Мы не живем прошлым и не держим друг на друга зла. Мы относимся уважительно".

Чадов уверяет, что тема любви, затронутая в спектакле, ему близка. По словам актера, его удручает, что в последнее время к чувствам относятся совсем иначе.

"В наше время нет места для настоящих отношений, – уверен актер. – Современная любовь не проходит даже двух-трех этапов. Это большое упущение, на мой взгляд. Великая любовь – сейчас большой дефицит. А мне хочется именно такой".

Воссоединение Чадова и Дитковските радует не только зрителей, но и руководителя Современного театра антрепризы Альберта Могинова. "Алесей и Агния смогли сохранить очень теплые и хорошие отношения, – заверил Альберт. – Отношения любящих родителей к своему ребенку. Я вижу, как Леша при любом удобном случае едет к сыну. Это пример того, как нужно вести себя после расставания".