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Актриса Светлана Иванова поделилась фото из роддома
Сериал, в котором Светлана играет акушера-гинеколога Наталью Бахметьеву, стал настоящим хитом. Многие с нетерпением ждут, когда выйдет в эфир его продолжение. И вот Иванова оказалась в роддоме, где репетирует предстоящие сцены и проникается атмосферой волшебства.
Актриса сделала селфи в Центре акушерства, гинекологии и перинатологии им.В.И.Кулакова. На ней маска и медицинская форма. На лице Светланы сияет улыбка.
"Именно так выглядит человек, который полдня провел в роддоме, где когда-то сам родился, с целью набора опыта перед съемками сами знаете какого сериала и видевший Чудо Рождения! ✨❤ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – сообщила Иванова.
Поклонники сразу поняли, о каком сериале идет речь, и принялись поздравлять звезду. "Очень жду "Тест на беременность"😄😍😍😍", "Просто обожаю этот сериал!!!!", "Ураа!!! Жду не дождусь 2 сезон. Светлана вы лучшая актриса 🎭 я вас люблю", "Идеальная профессия! Делать то что в кайф", "ААААААААААААА УРЯЯЯЯЯЯ ПРОДОЛЖЕНИЕЕЕЕЕЕ", "Поздравляю с началом съемок!!! Ждууууу!", "Тоже с такими лицами целый день ходили, когда были в роддоме (учимся в медицинском) ждем сериал!", "Как же повезло той мамочке и малышу, у которых вы присутствовали на родах 👏👏👏😊😊😊 Прям Ух!!!!!!!!!, "Когда уже продолжение????))) Очень ждем. ......ждали Мажора, теперь Тест)))))", – радуются комментаторы.
Ранее Светлана опубликовала другое забавное фото из роддома. На снимке она позирует с больничным манекеном. "Знакомьтесь, #мойновыйпарень!" – пошутила Иванова, предпочитающая не разглашать подробности предстоящих съемок "Теста на беременность".
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