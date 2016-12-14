Актриса Светлана Иванова поделилась фото из роддома

Светлана Иванова поделилась в соцсетях фото из роддома. Подписчики звезды популярного сериала "Тест на беременность" пришли в восторг и от всего сердца поздравили актрису с началом съемок второго сезона.

Сериал, в котором Светлана играет акушера-гинеколога Наталью Бахметьеву, стал настоящим хитом. Многие с нетерпением ждут, когда выйдет в эфир его продолжение. И вот Иванова оказалась в роддоме, где репетирует предстоящие сцены и проникается атмосферой волшебства.

Актриса сделала селфи в Центре акушерства, гинекологии и перинатологии им.В.И.Кулакова. На ней маска и медицинская форма. На лице Светланы сияет улыбка.

"Именно так выглядит человек, который полдня провел в роддоме, где когда-то сам родился, с целью набора опыта перед съемками сами знаете какого сериала и видевший Чудо Рождения! ✨❤ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – сообщила Иванова.

Фото опубликовано Svetlana Ivanova (@artistkaivanova) Дек 14 2016 в 7:45 PST

Поклонники сразу поняли, о каком сериале идет речь, и принялись поздравлять звезду. "Очень жду "Тест на беременность"😄😍😍😍", "Просто обожаю этот сериал!!!!", "Ураа!!! Жду не дождусь 2 сезон. Светлана вы лучшая актриса 🎭 я вас люблю", "Идеальная профессия! Делать то что в кайф", "ААААААААААААА УРЯЯЯЯЯЯ ПРОДОЛЖЕНИЕЕЕЕЕЕ", "Поздравляю с началом съемок!!! Ждууууу!", "Тоже с такими лицами целый день ходили, когда были в роддоме (учимся в медицинском) ждем сериал!", "Как же повезло той мамочке и малышу, у которых вы присутствовали на родах 👏👏👏😊😊😊 Прям Ух!!!!!!!!!, "Когда уже продолжение????))) Очень ждем. ......ждали Мажора, теперь Тест)))))", – радуются комментаторы.

Фото опубликовано Svetlana Ivanova (@artistkaivanova) Дек 14 2016 в 4:31 PST

Ранее Светлана опубликовала другое забавное фото из роддома. На снимке она позирует с больничным манекеном. "Знакомьтесь, #мойновыйпарень!" – пошутила Иванова, предпочитающая не разглашать подробности предстоящих съемок "Теста на беременность".