Звезда "Аншлага" потеряла близких при пожаре

Российский артист Николай Бандурин лишился дома в подмосковном поселке Костино Пушкинского района в результате сильного пожара. В огне погибли и любимые питомцы семьи юмориста – собака и два кота. О случившемся рассказала супруга звезды "Аншлага".

Инцидент произошел 6 декабря в 13:00. Внезапно в доме артиста выключилось электричество. Жена юмориста Марина позвонила мастеру, но было уже поздно – дом загорелся. Огонь распространялся настолько быстро, что она не успела воспользоваться огнетушителем. Тогда женщина разбудила Николая и помогла всем родственникам покинуть здание. В пожаре семья потеряла любимых питомцев.

"В доме были огнетушители. Впрочем, тушить было бесполезно. Я стала выводить семью. Николай спал на втором этаже, я его растолкала. В доме еще находилась 82-летняя свекровь и 31-летняя дочь с ребенком. Всех людей, к счастью, вывела буквально в одних штанах. Однако не спасла животных – у нас жила собака породы джек рассел-терьер и два кота – один кониш-рекс, а второй обычной породы. Они не смогли выбраться и сгорели", – передает слова женщины "Московский Комсомолец".

Марина надышалась угарным газом, получила ожог руки и была доставлена в Пушкинскую городскую больницу. Николай обжег спину, но отказался от помощи врачей. Остальные члены семьи не пострадали.

Позднее супруга артиста поблагодарила соседей, которые их временно приютили, дали еду и вещи. Женщина призналась, что во время пожара ее семья потеряла все. "У нас сгорело все – и документы, и деньги, и семейные фотографии. Мы как раз копили на ремонт этой крыши", – сообщила Марина. Теперь они будут снимать квартиру, так как особняк в Пушкино был их единственным жильем. Семья разместила в социальной сети клич о помощи: любой неравнодушный может финансово помочь им в восстановлении дома.

Ранее Николай Бандурин снял горящий дом на мобильный телефон и разместил видеозапись на своей странице в Instagram. "Горит мой дом. Все живы. Ура", – написал он. Подписчики пожелали артисту терпения и сил.