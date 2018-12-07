Розенбаум спас пассажирку прямо на борту самолета

Музыкант оказал первую медицинскую помощь женщине, потерявшей сознание во время рейса из Москвы в Симферополь. Об этом сообщил на своей странице в Facebook попутчик и свидетель произошедшего Константин Кнырик.

Александр Розенбаум имеет диплом врача-терапевта, работал в скорой помощи и является полковником военно-медицинской службы в отставке. Знаменитый исполнитель сразу пришел на помощь пассажирке, несмотря на свой звездный статус.

По словам Крыника, в экономклассе врача не оказалось. "А из бизнеса как ни в чем не бывало выходит действительно врач по образованию и первой профессии, один из моих любимых исполнителей – Александр Яковлевич Розенбаум", – поделился свидетель инцидента.

"Он действительно оказал женщине первую медицинскую помощь, сделал искусственное дыхание, и мы благополучно приземлились в Симферополе", – добавил очевидец. Пациентку в аэропорту забрали медицинские сотрудники.

Александр Розенбаум сделал искусственное дыхание и оказал первую помощь женщине во время рейса Москва-Симферополь.

По словам очевидцев, пассажирка потеряла сознание, но бывший врач "скорой" вовремя пришёл на помощь. Борт благополучно долетел до Симферополя



Мужик ✊ pic.twitter.com/lZvmAvNz60 — Актуальная Россия (@RussiaActually) 7 декабря 2018 г.

"Настоящий человек и талантливый музыкант, скорее всего, спас жизнь человеку. Я подумал, а насколько сложно принять на себя ответственность в такой ситуации. Браво!!!" - восхитился поступком Розенбаума Крыник. Его поддержали пользователи соцсети.

"Настоящие врачи бывшими не бывают! Они всегда врачи!", "Да, врач – это не первая профессия… это призвание… Александр Яковлевич профессионально четкий, организованный, знающий человек...", "Лечить – так лечить, летать – так летать", – прокомментировали новость фолловеры. Некоторые же отметили: нет ничего удивительного в том, что врач поступил так, как учит клятва Гиппократа.