Шнуров научил лидера Rammstein материться по-русски

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров провел для своего коллеги, солиста Rammstein Тилля Линдеманна, урок по русскому мату. Видео "занятия" Шнуров опубликовал в своем Instagram.
"Мой приятель из Германии плохо говорит по-русски. Просто хочет поздравить вас с наступающим Новым годом. Давай", – говорит Шнур, переводя объектив на Тилля. Тот начинает материться, затем раздается смех музыкантов.
Тилль Линдеманн сейчас в Петербурге, где намерен представить уникальную программу без Rammstein. Что именно он будет исполнять и в каком жанре, держится в секрете.
Ранее немец признался в любви к русском языку – он любит читать Михаила Булгакова и Владимира Высоцкого.
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