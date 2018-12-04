Шнуров научил лидера Rammstein материться по-русски

Фронтмен немецкой группы уже признавался в любви к русском языку. По словам Тилля, он любит читать Михаила Булгакова и Владимира Высоцкого.





Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров провел для своего коллеги, солиста Rammstein Тилля Линдеманна, урок по русскому мату. Видео "занятия" Шнуров опубликовал в своем Instagram.

"Мой приятель из Германии плохо говорит по-русски. Просто хочет поздравить вас с наступающим Новым годом. Давай", – говорит Шнур, переводя объектив на Тилля. Тот начинает материться, затем раздается смех музыкантов.

Тилль Линдеманн сейчас в Петербурге, где намерен представить уникальную программу без Rammstein. Что именно он будет исполнять и в каком жанре, держится в секрете.

Ранее немец признался в любви к русском языку – он любит читать Михаила Булгакова и Владимира Высоцкого.



#{code52434}