Звезды постоянно стремятся напомнить публике о собственном существовании, а поклонники – узнавать о знаменитостях то, чего те предавать огласке не хотели бы. Помогают в этом нелегком деле и тем и другим светские журналисты. И вот, как обычно, "Дни.ру" взвалили на свои плечи эту ношу, чтобы собрать все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 3 декабря 2018 года.

"Если только не пошлет": Буйнов едет к Пугачевой на серьезный разговор

В беседе с корреспондентом " Дни.ру " Александр Буйнов признался, что собирается съездить в гости к Алле Пугачевой с интересным предложением. Певец хочет предложить королеве российской эстрады сделать совместный номер.

Впрочем, артист переживает, что коллега может "послать" его, сказавшись уставшей. Все-таки в апреле 2019 года Примадонна будет праздновать 70-летние.

Кейт Миддлтон отчитала грубую Меган Маркл

Новость о том, что Меган Маркл и Кейт Миддлтон не смогли найти общий язык, появилась еще две недели назад. На самом деле противостояние двух герцогинь началось гораздо раньше – в декабре прошлого года, и с тех пор становилось все более напряженным.

В прошлом году Меган Маркл чувствовала себя неуютно среди членов королевской семьи, и принц Чарльз, который проникся симпатией к бывшей актрисе, попытался поддержать ее и помочь подружиться с принцем Уильямом и Кейт. По просьбе наследника британского престола герцог и герцогиня Кембриджские пригласили Гарри и его супругу на прошлое Рождество (25 декабря) в особняк Анмер-холл на территории Сандрингемской усадьбы.

Вскрылась неожиданная связь Пугачевой с известным артистом

3 декабря лидеру группы Black Sabbath Оззи Осборну исполнилось 70 лет. Накануне круглой даты певец обнародовал фотографию, на которой его не узнали фанаты, а русскоязычные поклонники вовсе посчитали копией Аллы Пугачевой.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Оззи Осборн выложил архивную фотографию, на которой запечатлен в рыжем парике, белой свободной рубашке и серебряной накидке. Интересно, что глаза у артиста подведены черным карандашом, а ногти покрашены в темный цвет.



Леонтьев заявил об окончательном уходе со сцены

Весна будущего года для главного Казановы российской эстрады будет ознаменована двумя важными событиями. 10 марта он даст концерт в Кремле под философски-обнадеживающим названием "Я вернусь...", а 19-го отметит 70-летие. После этого народный артист думает проститься со сценой. Столь громкое заявление он сделал за кулисами "Песни года". На телефестивале побывал и корреспондент "Дни.ру".

"Я хочу попрощаться со всей этой историей, – шокировал певец признанием журналистов. – Сколько же можно! Очень устал, буду просто лежать".



Молодой муж уговорил Лолиту покинуть страну

Певица получила престижную награду "Высшая лига" от радиостанции "Новое радио". С обладательницей "Золотой сирены" за кулисами премии встретился корреспондент "Дни.ру".

Лолита не была бы Лолитой, не выкинь она фортель. На сцене Crocus City Hall, куда ее пригласили за наградой, ведущие стали спорить, кто и насколько выше или ниже певицы. А она отрезала: "У меня климакс, поэтому мне самой что 13, что 15 сантиметров – уже по барабану". Зал лег от смеха.

последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 3 декабря 2018 года читайте в разделе и специальных сюжетах.