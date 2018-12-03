"Если только не пошлет": Буйнов едет к Пугачевой на серьезный разговор
"Я на днях поеду к Алле Борисовне в гости – хочу с ней серьезно поговорить, – признался Буйнов за кулисами "Песни года". – Например, предложу ей номер, где мы могли бы сбацать что-то в два рояля. В молодости Пугачева начинала как пианистка (и даже преподавала музыку в школе. – Прим. ред.), я тоже играл в "Веселых ребятах", вот и можно будет что-то придумать".
При этом Буйнов считает, что никакого масштабного шоу к юбилею Пугачевой делать не стоит – достаточно будет черного кабинета на сцене, как это было в 1998 году с ее легендарной программой "Избранное" в ГЦКЗ "Россия". "Алла – не певица, а, в первую очередь, драматическая актриса, – пояснил Александр. – Она умеет каждую песню превратить в спектакль, поэтому заставляет женщин всей страны плакать".
Есть у Буйнова и другие идеи для Примадонны. "Можно пригласить Игоря Бутмана, Юрия Башмета и сделать джазовый номер, – пояснил артист. – Конечно, если только Алла меня с этими идеями не пошлет и не скажет: "Сашка, я так устала и ничего не хочу".
Осталось найти возможность, чтобы рассказать об этих мыслях главной артистке страны. "Тут требуется какая-то приватная, клубная атмосфера, – считает Буйнов. – А дома у нее то дети бегают, то повариха ходит. Не найти такого закутка, где можно было бы уединиться и поговорить по душам".
Напомним, что чета Буйновых дружит с Аллой Пугачевой много лет – они вместе отмечают праздники, созваниваются по поводу и без. Буйнов очень гордится этой дружбой и готов хвалить Примадонну часами. Впрочем, она достойна.
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