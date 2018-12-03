"Если только не пошлет": Буйнов едет к Пугачевой на серьезный разговор

В апреле будущего года Алле Пугачевой исполнится 70 лет. Торжества должны принять всероссийский масштаб – она у нас такая одна! Как ожидается, 17 апреля, вскоре после дня рождения, последняя артистка Советского Союза (после нее это звание никто не получал) даст концерт в Кремле. А ее давний друг Александр Буйнов заверил "Дни.ру", что хочет предложить ей оригинальный номер.

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