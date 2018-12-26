Объявившийся тайный внук претендует на наследство Мордюковой

Через десять лет после смерти легендарной актрисы Нонны Мордюковой у нее появился внук, о котором никто не знал. Теперь молодой мужчина претендует на наследство.

Сын Мордюковой от Вячеслава Тихонова Владимир умер в 40 лет. Единственными близкими людьми для артистки стали не внуки, а родные сестры.

Свою трехкомнатную квартиру в Москве она завещала только одной из сестер – Наталье Катаевой. И вот теперь, через много лет после смерти Нонны Викторовны, внезапно объявился внук Катаевой. Он претендует на квартиру, которая когда-то принадлежала великой актрисе.

Редакторам программы позвонила некая Лилиана Новикова. Женщина заявила, что ее сын Даниил Катаев – внучатый племянник Нонны Мордюковой. Молодой человек может претендовать на наследство великой актрисы.

"Женя, мой гражданский муж, – это сын Натальи Викторовны Катаевой-Мордюковой. С ним я познакомилась в 92-м году, а в 94-м у нас родился сын. Я из Калуги сама. Отцовство установили. Вместе мы прожили восемь лет", - рассказала Лилиана.

Новикова и ее возлюбленный пытались зарегистрировать отношения несколько раз, но до ЗАГСа так и не дошли. По словам Лилианы, Евгений Катаев – предатель, бросивший свою семью. Муж и свекровь выкинули ее с ребенком на улицу.

Наталья Катаева также появилась в студии. Сестра народной артистки рассказала, что Новикова – никудышная невестка, проходимка и шантажистка. Пожилая женщина заявила, что Лилиана продала еще одну ее квартиру и прокутила деньги.

Новикова была возмущена обвинениями экс-свекрови. Она поведала, что не могла распоряжаться имуществом, так как не имела на него никаких прав. Жилплощадь реализовал ее гражданский муж, а деньги растратил. По словам Лилианы, племянник Мордюковой ни дня не работал.

Ведущий Дмитрий Борисов и эксперты, присутствующие в студии, пытались выяснить у Новиковой, что именно она требует от родственников великой актрисы. Ведь наследство делить рано – Наталья Катаева еще здравствует. Лилиана не смогла четко ответить на этот вопрос. В итоге она попросила, чтобы Наталья Викторовна прописала внука у себя.

Даниил Катаев также приехал на съемочную площадку. Молодой мужчина отметил, что наследство его не интересует. Внучатый племянник Нонны Мордюковой мечтает наладить связь с родственниками по отцовской линии. Наталья Викторовна сообщила, что готова принять у себя внука.