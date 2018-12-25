Просто возмутительно: юная звезда сериала "Папины дочки" разделась ради стариков

Эротическое фото появилось в микроблоге актрисы Елизаветы Арзамасовой. Для актрисы такие снимки – большпая редкость, так что ей удалось привлечь внимание подписчиков.



Актрису все помнят как отличницу Галину Сергеевну из "Папиных дочек". И эротичный образ непривычен для большинства ее поклонников. Так что фото стремительно собирает лайки.

Елизавета позирует в розовом платье с глубоким декольте. По виду наряд напоминает пеньюар.

"Порция праздничного гламура на ночь глядя с благой целью. Давайте попробуем: вы смотрите на эту фотографию, НО потом внимательно читаете текст предыдущего поста. Да, это сделка. Но мне очень нужно ваше внимание по важному вопросу", – подписала пост Арзамасова.

23-летняя актриса призналась, что кадр был размещен именно для привлечения внимания к доброму делу. Лиза рассказала о фонде "Старость в радость". Фонд каждый год собирает для пожилых людей подарки и развозит их в дома престарелых, где живут одинокие люди.

Недавно Лиза Арзамасова удивила поклонников серией фотографий в бикини. Надо отметить, что под снимком не появилось ни одного негативного комментария – все подписчики хвалили подтянутую фигуру повзрослевшей актрисы.

А вот размещенное позже видео поклонников Елизаветы Арзамасовой шокировало. Подписчики в растерянности: "дочка" стала похожа на американскую актрису Беллу Торн, которая недавно отметилась в весьма откровенном видео. Сравнение Арзамасову не обрадовало.