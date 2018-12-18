Травмированный принц Уильям не может простить отца

36-летний принц Уильям уже давно не мальчик, однако детские обиды не дают ему покоя. Герцог Кембриджский не может простить отцу испорченное детство.

Корни конфликта между принцем Чарльзом и его первенцем Уильямом лежат задолго до появления последнего на свет. Сына королевы заставили жениться на нелюбимой девушке.

Чарльз был влюблен в свою давнюю подругу Камиллу Паркер-Боулз, которая отвечала ему взаимностью. Королева Елизавета II была категорически против этих отношений и подыскала наследнику более выгодную партию Диану Фрэнсис Спенсер .

Отпрыск монарха не посмел ослушаться и согласился на брак, однако свою даму сердца он не бросил. Чарльз годами изменял жене с Камиллой. О его связи на стороне знали все, в том числе Уильям и его младший брат Гарри.

Диана очень страдала из-за неверности супруга. Она часто не сдерживала своих эмоций по отношению к Камилле и даже при всех называла ее "Леди Чарльза". Уильям не мог спокойно смотреть на страдания матери, как-бы в отместку он отдалился от отца.

В августе 1997 года Диана погибла в автокатастрофе. Ее наследники тяжело переживали трагедию.

Через год после смерти экс-супруги Чарльз представил 16-летнему Уильяму свою невесту Камиллу. "Уильям прекрасно знал об адюльтере отца, но с каждым годом вскрывались все новые и новые детали", – писал британский журналист Том Боуэр. Эта встреча оказалась травмирующей для подростка.

Отец считал, что, женившись на Паркер-Боулз, он снимет напряжение, которое возникло в общении с сыновьями, однако этого так и не случилось. Со временем Гарри смог примириться с положением вещей и принял Камиллу, однако Уильям простить отца и его любовницу не смог.