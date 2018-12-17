Строгая Меган Маркл загнала под каблук принца Гарри

Принц Гарри пропустит в этом году королевскую охоту по просьбе супруги. Меган Маркл является известной защитницей животных и выступает против "кровавой" традиции.

Бывшая актриса очень любит животных и даже отказывается носить одежду из меха. Она была сильно обеспокоена тем, что герцог Сассекский в прошлом "убивал беззащитных зверей". "Он никогда не пропускал охоту, но его чувства к Меган гораздо сильнее", – сообщил источник, близкий к королевской семье.

Этот поступок может обострить конфликт между Гарри и Уильямом. Братья принимали участие в королевской охоте на протяжении 20 лет. "Уильям видит в этом еще один тревожный знак. Он считает, что Меган Маркл пытается оторвать его младшего брата от семьи. Гарри всегда любил охоту. Это событие помогало им сблизиться. Но теперь младший сын принца Чарльза вряд ли когда-нибудь возьмет в руки ружье. В их отношениях наступил непростой период", – поведал анонимный собеседник.

Гарри пропустил и прошлогоднюю охоту, приуроченную ко Дню подарков, а это большое событие в королевском календаре. "Меган Маркл сильно расстроилась, когда узнала, чем занимался Гарри в Германии. Ее огорчают мысли о том, что он убивал беззащитных зверей. Герцогиня очень любит животных и предпочитает еду для вегетарианцев. Она никогда не носит одежду из меха. Маркл настояла на том, чтобы ее супруг тоже ел меньше мяса и больше фруктов и зелени", – добавил источник. Теперь бывшая актриса хочет, чтобы муж изменил взгляды на охоту.