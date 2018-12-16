Скандал в королевском семействе: Рождество встретят без Меган

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Резко сдавший Корчевников откровенно заговорил об алкоголизме
"Это была трагедия": Пугачева сняла лежащего под стулом Галкина
"Так не бывает": Виторганы молятся о 9-месячной дочери
У беременной Савичевой обнаружили опасную болезнь
"Ее просто колотит": близкие о состоянии Софии Ротару
партнеры
Воскресенье 16 декабря
Лента новостей
09:07
"На кочку попал": пострадавшему Лещенко требуется помощь
17:00
Беглов и Албин могут побороться за пост губернатора Санкт-Петербурга
15:08
''Одеревенел на месте'' – вскрылись подробности состояния отравленного Скрипаля
13:02
"Это он вас заставил?" – Ургант огорошил Андрееву вопросом о Бондарчуке
12:59
Экс-сотрудник показал изнанку и разоблачил шоу "Битва экстрасенсов"
12:03
Полина Гагарина серьезно заболела и молит о помощи
11:59
Находящуюся на сносях Лопыреву довели до слез
11:12
Украинцы в бешенстве из-за "пренебрежения" России к Ани Лорак
10:46
Кобзон отказался выполнить единственную просьбу Панина
10:30
Беременную Маркл поучает дворецкий
10:00
Детские комнаты в торговых центрах станут безопаснее
10:00
Пьяница Порошенко вляпался в грязный секс-скандал
08:30
Обозвавшая зрителей "быдлом" звезда сериала "Универ" обрела сторонников
06:28
"Хоть троих": 50-летней Кабо посоветовали родить еще
23:52
Американец нашел дома скелет пропавшего 57 лет назад отца
22:56
Богатый любовник погасит многомиллионный долг Фриске
22:00
Есть серьезные риски: объявлено о новых проблемах Крымского моста
21:47
"На бутылку не хватает?" – Собчак сцепилась с журналистами из-за Канделаки
21:14
Волочкова на подоконнике сообщила о намерении скрыться
20:55
Житель Бурятии пытал утюгом беспомощного отца
20:47
Жителя Перми приговорили к обязательным работам за найденный телефон
20:33
Участник шоу "Замуж за Бузову" шокировал заявлением
20:32
В жуткой аварии с автобусом под Красноярском погибли люди
19:58
В Москве готовы выкупить у Киева памятник Суворову
19:52
Вдову Кобзона обругали за гулянку во время траура
19:39
В Уфе на дороге заглох автозак с преступниками
19:36
Учебник для школьника: казнить, нельзя помиловать
19:09
Известная модель показалась на людях с прыщами и синяками под глазами
18:49
Елизавета II пережила очередной плевок в душу
18:45
В Волгограде дорогой внедорожник сгорел за несколько минут
18:36
В Удмуртии пьяный полицейский насмерть сбил коллегу
18:25
В Казани в сгоревшей машине нашли мертвого мужчину
18:22
"Сердце разрывается": Хилькевич растрогала признанием
18:06
На улице в Екатеринбурге нашли переломанный труп девушки
18:01
Лукашенко рассказал о пьянках с Ельциным
17:52
"Поделили чужие люди": Малахов нашел исчезнувшие миллионы Пуговкина
17:40
Джоли поссорила Питта с сыном
17:36
В Тюмени загорелся памятник архитектуры
17:33
Путин приготовил сокрушительный удар по Порошенко
17:21
Житель Омской области зарезал друга и вызвал ему скорую
17:03
В Антарктиде таинственным образом погибли два полярника
16:57
Украинский десантник нелепо оправдался за шеврон СС
16:54
Под Ростовом поезд насмерть сбил мужчину
16:40
Бортич появилась перед камерами в прозрачной одежде
16:39
Мэй сбежала с важной встречи после публичного унижения
16:30
Ходорковский скатился к циничному агитпропу на канале "Ешкин крот"
16:27
Совет на выходные
16:21
Игра "Реверси": причина спора британских изобретателей
16:15
Смоленские единороссы отказались от повышенной зарплаты
16:14
Участницы "Дома-2" устроили мерзкую потасовку из-за мужика
16:08
Пенсионерка Лолита опешила от голого Костюшкина
15:59
Россиян предупредили о резком росте цен в новом году
15:35
Замученного Галкина подводит память
15:32
Русская Кардашьян вывалила жир напоказ
15:32
Задавленный Трояновой Куценко чуть не отморозил гениталии
15:27
Знание – сила: Володин призвал повышать образовательный уровень
15:09
Главные события Москвы
15:04
Звезда сериала "Папины дочки" родила второго ребенка
15:03
Меркель пошла на предательство ради Путина
14:55
"Били головой о купель": грубый обряд крещения попал на видео
14:20
Покидающая "Дом-2" Рапунцель окажется на улице с ребенком на руках
14:17
Лопырева раскрыла интимные подробности беременности
13:49
Распоясавшаяся Бородина жестко ответила на дерзкие претензии
13:45
Осмелевший Лукашенко напал на Россию
13:35
Есть пострадавшие: в Башкирии ВАЗ протаранил иномарку
13:16
18-летнюю дочь Гузеевой увезли в больницу после жуткой трагедии
13:16
"Выкинул его": Милана ответила на вопиющее видео Кержакова с сыном
13:09
"Убогая и громкая": превозносящую себя Канделаки списали в утиль
13:05
Названный "быдлом" народ в бешенстве затравил звезду "Универа"
13:02
Под Москвой два мигранта с ножом ограбили магазин
12:36
Изменившуюся Меланью Трамп подняли на смех
12:34
В Вологодской области пропал восьмилетний мальчик
12:24
Оголившуюся Чехову уличили в зависимости
12:23
"Хватит старьем пичкать!": Пугачеву погнали в шею с новогоднего огонька
12:11
Известие о смерти Порошенко вызвало оторопь
11:54
Николь Кидман ужаснула болезненно худыми ногами
11:52
Огромный долг покойного Яковлева из "Иванушек" повесили на родственников
11:43
Подаренный Путиным японскому чиновнику кот страшно растолстел
11:42
Госдума дает шанс молодым законодателям
11:28
Меньшова показала взрослого красавца-сына
11:06
Агутин приготовил шикарный подарок к юбилею Варум
11:01
"Дешево смотрится": Ани Лорак возмутила вульгарным нарядом
10:58
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 декабря 2018 года
10:33
Муж не узнал изменившуюся Глюк'оZу
10:28
Сказочника Порошенко спустили с небес на землю
10:23
Анджелину Джоли застукали с известным певцом
10:23
Любовница Клинта Иствуда скончалась от рака
10:02
Бледанс без лифчика появилась на красной дорожке
09:51
"Встречи не будет": Трамп выдвинул ультиматум Путину
09:42
Страх и депрессия: беременная Меган Маркл лишилась голоса
09:42
В Уфе пассажирский лайнер ударился хвостом при взлете
09:32
Гагарина врезала мужу прямо в постели
09:10
Старый гей сталкивает лбами Медведеву и Загитову
09:09
В Москве пенсионерка погибла под колесами иномарки
08:54
Жена Бари Алибасова беременна
08:44
Умер создатель программы "Время" на Первом канале
08:28
Меркель заткнула рот обнаглевшему Порошенко
08:20
Боюсь за жизнь детей: жуткие откровения супруги Глушакова
08:18
Заслуженный артист России разбился в аварии
06:00
Оголившего Цымбалюк-Романовскую Малахова высылают в "Дом-2"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Путин приготовил сокрушительный удар по Порошенко
"Хватит старьем пичкать!": Пугачеву погнали в шею с новогоднего огонька
Меркель заткнула рот обнаглевшему Порошенко
Есть серьезные риски: объявлено о новых проблемах Крымского моста
Роскошная Виктория Боня разделась в Монако
''Одеревенел на месте'' – вскрылись подробности состояния отравленного Скрипаля
Шоу-бизнес

Скандал в королевском семействе: Рождество встретят без Меган

Меган Маркл. Фото: www.globallookpress.com/
Принц Гарри и Меган Маркл в очередной раз нарушат традицию. Они проведут рождественские праздники не с герцогами Кембриджскими, а укроются в старой резиденции королевы – только чтобы не встречаться с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом.
прочитано 124 раза

Принц Уильям, его супруга Кейт Миддлтон и их трое детей будут отмечать праздники в Анмер-холле – своем загородном доме в графстве Норфолк. Предполагалось, что принц Гарри и Меган Маркл по традиции присоединятся к ним в их поместье.

ПО ТЕМЕ

Страх и депрессия: беременная Меган Маркл лишилась голоса

Меган Маркл исчезла мистическим образом

 Меган Маркл

Меган Маркл актриса

Однако, как стало и известно британским таблоидам от источников во дворце, герцог и герцогиня Саксесские скорее переночуют в неуютной резиденции Елизаветы II, чем вместе с Кейт и Уильямом. Резиденция, в которой предпочитает праздновать королева – Сандрингем – располагается всего в паре километров от дома Уильяма и Кейт. Однако в нем, несмотря на внушительные внешние габариты, всем Виндзорам довольно сложно поместиться.

В прошлом году Меган Маркл – тогда еще невесту принца Гарри - пригласили отметить Рождество с его семьей. Будущие герцог и герцогиня Сассекские гостили у его старшего брата, и, по словам инсайдеров, "фантастически" провели время все вместе. Однако в последние месяцы все больше слухов об ухудшении отношений между супругами принцев Гарри и Уильяма – Меган и Кейт.

Что же касается Рождества с королевой в Сандрингеме – то, по словам источников, оно может стать тяжелым испытанием даже для тех, кто родился в королевской семье. "А большинство из тех, кто женился на Виндзорах, ждет не дождется повода уйти", – приводит слова источника Sunday Express.

В ноябре стало известно, что 34-летний принц Гарри и 37-летняя бывшая голливудская актриса Меган Маркл приняли решение переехать из Кенсингтонского дворца в Лондоне в тихий Виндзор. Если бы они остались жить в 21-комнатных апартаментах, то стали бы ближайшими соседями с Уильямом и Миддлтон.

Еще больше обостряет конфликт тот факт, что Меган Маркл не отпускает Гарри на традиционную охоту на фазанов в Сандрингеме. Туда приедут принц Уильям с сыном Джорджем и отец Гарри и Уильяма – принц Чарльз. Однако Меган Маркл категорическе не приемлет кровавые развлечения. Принц Гарри пропустит охоту впервые за 20 лет.

Автор: Андрей Евлампиев16 декабря 2018, 10:53
ФОТОРЕПОРТАЖ

Кейт Миддлтон и Меган Маркл повеселились на сказочной свадьбе

567

комментарии

Политика

Лукашенко рассказал о пьянках с Ельциным
Путин приготовил сокрушительный удар по Порошенко
Мэй сбежала с важной встречи после публичного унижения
Меркель пошла на предательство ради Путина

Шоу-бизнес

Роскошная Виктория Боня разделась в Монако
Савичева в прозрачном платье возбудила народ
Меладзе спас фаворитку Шнурова на шоу "Голос"
"Сразила в самое сердце": смерть добила Петросяна

Проишествия

Шокирующие кадры смертельной перестрелки в московском кафе
Бывшая девушка Овечкина протаранила автомобиль с беременной женщиной (видео)
Москвичей обвинили в чудовищном коллапсе в метро в час пик
Тело пропавшей дочери миллионера нашли в придорожных кустах

Lifestyle

Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
"Полицейский с Рублевки": стал известен финал 4 сезона
В Сети появилась новая серия "Простоквашино" (видео)
Шоу-бизнес

"Сразила в самое сердце": смерть добила Петросяна

Юморист скорбит в связи с кончиной друга
Гороскоп

Богатый любовник погасит многомиллионный долг Фриске

Состоятельный поклонник устал от грязи вокруг имени певицы
Шоу-бизнес

Стерве Джоли залепили хлесткую пощечину

Известный блогер обвинила голливудскую звезду в подлости
Шоу-бизнес

Экс-сотрудник показал изнанку и разоблачил шоу "Битва экстрасенсов"

Мужчина подсказывал "магам" ответы за деньги

Гороскоп

"На кочку попал": пострадавшему Лещенко требуется помощь
"Один ребенок точно": Кабаеву ждет пополнение в семье
"Хоть троих": 50-летней Кабо посоветовали родить еще
Богатый любовник погасит многомиллионный долг Фриске

Фоторепортажи

Бортич появилась перед камерами в прозрачной одежде
Иранская Джоли показала свою подругу "куклу Барби"
Дочь Синди Кроуфорд вырвала победу у известных топ-моделей
Молодая любовница Маликова показала шикарные формы

Спорт

Старый гей сталкивает лбами Медведеву и Загитову
Биатлонист Шипулин взорвался из-за скандала с допингом
Иди спать: Кокорин в Новый год останется без праздника
Тренер высказался о состоянии госпитализированной Туктамышевой

Регионы

Есть серьезные риски: объявлено о новых проблемах Крымского моста
Взрыв российской ракеты в воздухе попал на видео
Пекарю из Нижнего Тагила затянуло руку в тестомесильную машину (фото)
В Подмосковье ограбили тренера сборной России
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru