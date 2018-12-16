Скандал в королевском семействе: Рождество встретят без Меган

Принц Гарри и Меган Маркл в очередной раз нарушат традицию. Они проведут рождественские праздники не с герцогами Кембриджскими, а укроются в старой резиденции королевы – только чтобы не встречаться с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом.

Принц Уильям, его супруга Кейт Миддлтон и их трое детей будут отмечать праздники в Анмер-холле – своем загородном доме в графстве Норфолк. Предполагалось, что принц Гарри и Меган Маркл по традиции присоединятся к ним в их поместье.

Однако, как стало и известно британским таблоидам от источников во дворце, герцог и герцогиня Саксесские скорее переночуют в неуютной резиденции Елизаветы II, чем вместе с Кейт и Уильямом. Резиденция, в которой предпочитает праздновать королева – Сандрингем – располагается всего в паре километров от дома Уильяма и Кейт. Однако в нем, несмотря на внушительные внешние габариты, всем Виндзорам довольно сложно поместиться.

В прошлом году Меган Маркл – тогда еще невесту принца Гарри - пригласили отметить Рождество с его семьей. Будущие герцог и герцогиня Сассекские гостили у его старшего брата, и, по словам инсайдеров, "фантастически" провели время все вместе. Однако в последние месяцы все больше слухов об ухудшении отношений между супругами принцев Гарри и Уильяма – Меган и Кейт.

Что же касается Рождества с королевой в Сандрингеме – то, по словам источников, оно может стать тяжелым испытанием даже для тех, кто родился в королевской семье. "А большинство из тех, кто женился на Виндзорах, ждет не дождется повода уйти", – приводит слова источника Sunday Express.

В ноябре стало известно, что 34-летний принц Гарри и 37-летняя бывшая голливудская актриса Меган Маркл приняли решение переехать из Кенсингтонского дворца в Лондоне в тихий Виндзор. Если бы они остались жить в 21-комнатных апартаментах, то стали бы ближайшими соседями с Уильямом и Миддлтон.

Еще больше обостряет конфликт тот факт, что Меган Маркл не отпускает Гарри на традиционную охоту на фазанов в Сандрингеме. Туда приедут принц Уильям с сыном Джорджем и отец Гарри и Уильяма – принц Чарльз. Однако Меган Маркл категорическе не приемлет кровавые развлечения. Принц Гарри пропустит охоту впервые за 20 лет.