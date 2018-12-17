"Стань Дедом Морозом!": "НАШЕ Радио" поможет россиянам превратиться в волшебников

Настоящим Дедом Морозом сможет почувствовать себя в эти праздничные дни каждый россиянин. С помощью "НАШЕго Радио" выбранные участниками благотворительной акции подарки окажутся у воспитанников детского дома.

Предвкушение новогодней сказки витает в воздухе, каждый маленький россиянин в эти дни мечтает о подарке. Желания большинства из них исполнят перевоплотившиеся в новогоднего волшебника папы и мамы. Но рядом с нами живут и малыши, для которых привычные новогодние радости недоступны.

Исправить эту ситуацию – хотя бы для некоторых малышей - поможет благотворительная акция "НАШЕго Радио" – "Стань Дедом Морозом!". Каждый желающий может попробовать себя в качестве доброго волшебника, устроив небольшое новогоднее чудо. Подарки получат дети из Конаковского специализированного дома ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики, а также ребята постарше из Областного социально-реабилитационного центра города Твери.

Стать Дедом Морозом легко. Надо лишь зайти на страницу благотворительной акции , выбрать из списка ребенка, которого хотите поздравить с наступающим праздником, и прочитать его письмо новогоднему волшебнику. Дальше дело останется за малым: заполнить анкету, купить и привезти долгожданный подарок в редакцию радиостанции. Адрес у "НАШЕго Радио" все тот же: г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Есть и другой вариант. Благотворитель может оплатить подарок дистанционно и заказать доставку по указанному адресу. Завершится акция в канун Нового года. Ваши подарки соберут, упакуют и доставят малышам. Повезут новогодние сюрпризы ведущие "НАШЕго Радио". Они в торжественной обстановке поздравят детей с наступающим Новым годом.