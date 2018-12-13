"НАШЕ Радио" отметит юбилей масштабным марафоном

Масштабным музыкальным марафоном с участием главных российских рок-звезд отметит свой юбилей "НАШЕ Радио". Радиостанция вышла в эфир 20 лет назад – 14 декабря 1998 года – с песней Виктора Цоя "В наших глазах". Принять участие в праздновании 20-го дня рождения "НАШЕ" приглашает всех желающих.

"НАШЕ Радио" вместе со своими постоянными слушателями отметило все основные события уходящего 2018 года. Это и выборы президента России, и долгожданные победы российской сборной на Олимпийских играх в Пхенчхане, и впервые проведенный в России чемпионат мира по футболу, и открытие моста через Керченский пролив.

Теперь пришел черед главного личного праздника НАШЕго – его 20-летия. Надо сказать, что торжественное событие отмечалось весь год: на фестивале "Нашествие"в Большом Завидово, на концерте "НАШИ в городе" у Кремлевских стен. Но это была подготовка к основной дате – 14 декабря.

Какой же день рождения без подарков? Конечно, они будут, и принесут их дорогие и близкие друзья. Это НАШи музыканты, чьи песни звучат на волнах радиостанции все 20 лет. В их числе – "СерьГа", "Машина времени", "Би-2", "25/17", "Ногу свело!". В эфире прозвучат вечные хиты и любимые песни. Но не только музыканты будут поздравлять "НАШЕ" с круглой датой: в эфире появятся друзья радиостанции - известные люди, к музыке отношения не имеющие, но желающие поделиться теплыми пожеланиями с именинником.

Итак, 14 декабря "НАШЕ Радио" приглашает всех слушателей на музыкальный марафон. Он продлится в прямом эфире весь день – с 09:00 до 19:00. Подключиться к атмосфере праздника можно не только с помощью радиоволн: прямая трансляция будет доступна на сайте "НАШЕго Радио".