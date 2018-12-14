Экс-любовница Клинта Иствуда скончалась от рака

Актриса Сондра Локк скончалась после длительной борьбы с раком. Женщину связывали романтические отношения со звездой Голливуда Клинтом Иствудом, передает телеканал "360".
Причиной смерти признан сердечный приступ, вызванный осложнениями в результате онкологических заболеваний. Напомним, что роман Сондры Локк с Клинтом Иствудом начался во время съемок картины "Джоси Уэйлс – человек вне закона".
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