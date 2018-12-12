Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 12 декабря 2018 года
РУДКОВСКАЯ ПОДАРИТ ПЛЮЩЕНКО ДОЧЬ
Муж продюсера Яны Рудковской Евгений Плющенко готов вновь стать отцом. Олимпийский чемпион по фигурному катанию мечтает о маленькой дочери. В личном микроблоге фигурист опубликовал видеозапись, на которой он бережно держит пятилетнюю фигуристку на руках.
Рудковская и Плющенко не раз говорили, что планируют завести еще одного ребенка. Супруги надеются, что судьба подарит им наследницу.
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Фигурист мечтает о наследнице
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