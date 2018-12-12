Виктория Лопырева перестала скрывать беременность

Виктория Лопырева призналась, что действительно беременна. О будущем ребенке и его отце эффектная блондинка дала откровенное интервью.

Виктория Лопырева рассказала, что в ее жизнь "стремительно ворвалось новое чувство", поэтому модель завершила отношения с "натуральным блондином" Николаем Басковым, с которым они остались друзьями. Модель призналась, что "бесконечно счастлива". Однако о новом возлюбленном Виктория предпочитает не распространяться.

"Он непубличный человек, далек от шоу-бизнеса, и мне это очень нравится. Я всегда хотела, чтобы рядом был не тот, кто умеет красиво говорить, а тот, кто много делает. Любимый буквально пылинки с меня сдувает, особенно сейчас, когда я жду первенца", – цитирует Лопыреву сайт "Комсомольская правда". Своего избранника блондинка описала как человека сильного духом, умного и великодушного.

О свадьбе Вика пока не думает, все мысли заняты будущим ребенком. О беременности она узнала во время чемпионата мира по футболу. "Вместо того чтобы прислушиваться к себе и бояться токсикоза, я, как солдат, выполняла свою работу посла ФИФА. Самолеты были привычнее автомобиля, спала по четыре часа в сутки..." – рассказала модель.

Виктория не покупает и запрещает другим приобретать вещи для малыша. И дело не в том, что Лопырева не знает пол ребенка. "Я человек верующий и, как и мой любимый, буду рада и мальчику, и девочке. На все воля Божья", – убеждена Лопырева. Виктория пока не решила, где будет рожать, в России или за рубежом. "Я легкая на подъем, быстро собираюсь в дорогу, так что подумаю об этом позже", – пояснила красотка.