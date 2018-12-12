"Нет хуже бабы": Собчак получила удар после увольнения
Новость сообщила Ксения Собчак на своей странице в Instagram, сопроводив пост лучшими обложками издания. Она рассказала, что работа в холдинге ACMG стала для нее "тренажером духа". Телеведущая выразила надежду, что скоро ее команда сможет вновь собраться вместе. "Будем ждать перемен, и, кто знает, может, когда-нибудь наш dreamteam вернется, чтобы делать самый интеллигентный глянец в стране", – поделилась она.
Лена Миро высказала свое мнение по поводу ухода Собчак. Она уверена, что Ксению уволили, потому что она "неумна и при этом очень амбициозна". Больше всего блогера задело сочетание "интеллигентный глянец". Миро считает, что глянец "не может и не должен быть интеллигентным". "Глянец – продукт для широких народных масс. Интеллигенция – это очень небольшой процент населения", – пояснила Лена.
Блогер упрекнула Собчак в том, что она намеренно пытается казаться интеллигентным человеком. "Ксения хочет видеть себя интеллигентным человеком, далеким от широких народных масс. Элитой, совестью нации... Нет хуже бабы, чем дура с амбициями", – заключила она. В конце своего негативного поста Миро спросила у читателей, считают ли они себя интеллигентными людьми.
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