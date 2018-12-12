"Нет хуже бабы": Собчак получила удар после увольнения

Телеведущая Ксения Собчак недавно заявила, что покинет пост главного редактора модного издания L'Officiel. Популярный блогер Лена Миро высказала свое мнение по поводу ухода журналистки.

Новость сообщила Ксения Собчак на своей странице в Instagram, сопроводив пост лучшими обложками издания. Она рассказала, что работа в холдинге ACMG стала для нее "тренажером духа". Телеведущая выразила надежду, что скоро ее команда сможет вновь собраться вместе. "Будем ждать перемен, и, кто знает, может, когда-нибудь наш dreamteam вернется, чтобы делать самый интеллигентный глянец в стране", – поделилась она.

Лена Миро высказала свое мнение по поводу ухода Собчак. Она уверена, что Ксению уволили, потому что она "неумна и при этом очень амбициозна". Больше всего блогера задело сочетание "интеллигентный глянец". Миро считает, что глянец "не может и не должен быть интеллигентным". "Глянец – продукт для широких народных масс. Интеллигенция – это очень небольшой процент населения", – пояснила Лена.

Блогер упрекнула Собчак в том, что она намеренно пытается казаться интеллигентным человеком. "Ксения хочет видеть себя интеллигентным человеком, далеким от широких народных масс. Элитой, совестью нации... Нет хуже бабы, чем дура с амбициями", – заключила она. В конце своего негативного поста Миро спросила у читателей, считают ли они себя интеллигентными людьми.