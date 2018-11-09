Оскандалившийся на Украине Ефремов нашел неожиданную поддержку

Попавший в громкий скандал из-за своих русофобских высказываний на Украине актер Михаил Ефремов нашел неожиданную поддержку у коллег и депутатов Госдумы. Лишать его звания заслуженного артиста за слова, считают они, было бы неправильно.

После того как в разговоре с " Дни.ру " член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян предложил лишить Михаила Ефремова звания заслуженного артиста за скандальные высказывания о России, в обществе разгорелась дискуссия. Многие россияне поддержали инициативу. Некоторые предложили лишить артиста гражданства, чтобы он мог с чистой совестью переехать на Украину. Однако нашел он и неожиданную поддержку.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко напомнил, что Михаил Ефремов был удостоен звания заслуженного артиста за талант, а не за высказывания, и лишать актера регалий за слова было бы неправильно. Депутат подчеркнул, что с заявлением артиста в эфире украинской радиостанции он категорически не согласен. "И не только я, а что называется, большинство нашего народа. Это другое дело", – цитирует РИА Новости Владимира Бортко.

На сторону Михаила Ефремова встал и его коллега Михаил Пореченков, который давно оказался в черном списке Украины за патриотическую позицию. "Звание ему не за высказывание давали, а за работу, за какие-то творческие вещи. Мне кажется, что это неправильно", – цитирует его НСН. "Мишу я знаю давно, причем с хорошей стороны. К сожалению, не слышал, что он говорил. Мне кажется, что в творчестве он достиг больших высот. Мы знаем его как прекрасного артиста. Тут одно с другим не вяжется", – добавил он.

Ефремов к перспективе лишения звания заслуженного артиста отнесся спокойно. "Меня это не интересует. По барабану. До свидания", – дал он лаконичный комментарий РИА ФАН.

Напомним, что гастрольный тур Михаила Ефремова, который вместе с поэтом Андреем Орловым, известным как Орлуша, отправился радовать украинцев стихами и сценками об ужасах в СССР и России, с самого начала приобрел скандальный оттенок. Еще больше вопросов к артисту появилось после его интервью украинскому радио "Новое время".

Ефремов рассказал собеседникам, что "коммунистический морок" в России закончился. Впрочем, лучше от этого, по его словам, не стало, ведь появился другой – имперский. "Фантомные боли", – диагностировал актер. Эти слова вкупе с концертной программой, которой он потчует зрителей на Украине, создали ощущение, будто артист отправился за границу, чтобы поливать грязью Родину.