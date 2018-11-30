Конец рабочей недели выдался весьма насыщенным на скандалы и возмутительные выходки российских звезд. "Дни.ру" потрудились на славу и собрали в одном месте все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 30 ноября 2018 года.



"Кормилицу застудишь": Волочкова в одной шапке елозила по сугробу

Ах, Настя, ах, чаровница! Казалось бы, чем еще можно удивить, когда все и всё давно видели? Но нет, балерина каждый раз находит такой ракурс, такой поворот, что люди сходят с ума. От возмущения или восторга – это не так важно. Главное, что нет равнодушных.

Стоило выпасть первому снежку и ударить морозцу, как прославленная балерина скинула портки и бросилась закаляться. На своей странице в социальной сети она опубликовала очень сексуальный снимок, который подписала: "В жару и стужу жгучую. Всем, кто скучал по фирменному шпагату, посвящается". Читайте это, а также все последние новости шоу-бизнеса на сайте "Дни.ру".



Конфликт между Меган Маркл и Кейт Миддлтон отследили по дням

Специалист по языку тела выяснила, когда зародился конфликт между Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Для этого эксперту пришлось внимательно изучить все совместные фотографии герцогинь.

Джуди Джеймс определила точное время возникновения разногласий в отношениях Маркл и Миддлтон. Она утверждает, что все началось с того момента, когда они появились на одной сцене на ежегодном форуме королевского благотворительного фонда в феврале этого года.

"Я уже лапки опустила": Заворотнюк о распавшейся семье

Анастасия Заворотнюк призналась, что ее семья сейчас "вразброс". Дочь Анна живет в Америке, сын, окончив школу, тоже занялся своими делами, а муж, фигурист Петр Чернышев, работает над постановкой нового ледового шоу.

Дочери Анастасии Заворотнюк Анне 22 года. Она живет в Америке, где недавно с отличием окончила школу бизнеса Иосифа Любина. Молодая женщина уже работает, однако какие гонорары получает, ее мать предпочитает не афишировать. Более того, Анастасия Заворотнюк призналась, что уже давно не контролирует дочь, да и вообще сейчас ее семья "вразброс". Помимо этого, на сайте "Дни.ру" можно найти все последние новости шоу-бизнеса.



Беременная любовница Киркорова накинулась на ошеломленного Малахова

Москвичка Светлана Софиева пришла на ток-шоу "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" с сенсационным заявлением: она ждет тройню от Филиппа Киркорова. 52-летняя бизнесвумен требует от поп-короля 200 тысяч долларов на оплату медицинских расходов.

Светлана рассказала, что познакомилась с певцом много лет назад. Долгое время Софиева была только поклонницей, посещала все без исключения концерты кумира. Как-то раз случайно столкнулась с Киркоровым в японском ресторане, вечер закончился в номере роскошного отеля.



Павел Прилучный потерял близкого человека

Павел Прилучный дал откровенное интервью. Популярный актер рассказал о том, как потерял друга из-за денег.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 30 Ноя 2018 в 1:30 PST

Когда-то Прилучный, будучи довольно известным и успешным, одолжил большую сумму близкому человеку. Однако когда пришло время возвращать долг, начались проблемы.

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 30 ноября 2018 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.

